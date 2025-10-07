  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۹

پیگیری تمرینات پرسپولیس در غیاب ملی پوشان

پیگیری تمرینات پرسپولیس در غیاب ملی پوشان

تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در حالی پیگیری شد که بازیکنان ملی پوش در آن غایب بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت بعد از سه روز استراحت، تمرینات خود را از امروز سه‌شنبه در غیاب ملی‌پوشان آغاز کردند.

تمرین امروز از ساعت ۱۶ در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی به مدت ۶۰ دقیقه برگزار شد.

ملی‌پوشان ایرانی و خارجی، غایبان تمرین بودند و به دلیل بازی‌های تیم‌های پایه نیز تنها دو بازیکن به تیم بزرگسالان اضافه شد. سرخپوشان تمرینات خود را از فردا با نفرات بیشتری پیگیری می‌کنند.

تیم فوتبال پرسپولیس روز شنبه ۱۹ مهر ماه در دیداری دوستانه به مصاف تیم عقاب می‌رود.

کد خبر 6615070

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها