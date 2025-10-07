پیگیری تمرینات پرسپولیس در غیاب ملی پوشان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت بعد از سه روز استراحت، تمرینات خود را از امروز سه‌شنبه در غیاب ملی‌پوشان آغاز کردند.

تمرین امروز از ساعت ۱۶ در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی به مدت ۶۰ دقیقه برگزار شد.

ملی‌پوشان ایرانی و خارجی، غایبان تمرین بودند و به دلیل بازی‌های تیم‌های پایه نیز تنها دو بازیکن به تیم بزرگسالان اضافه شد. سرخپوشان تمرینات خود را از فردا با نفرات بیشتری پیگیری می‌کنند.

تیم فوتبال پرسپولیس روز شنبه ۱۹ مهر ماه در دیداری دوستانه به مصاف تیم عقاب می‌رود.