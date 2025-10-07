به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ بیست‌وپنجم با هدایت وحید هاشمیان، برخلاف انتظار هواداران و کارشناسان، شروعی ناامیدکننده داشته است. تیمی که در سال‌های گذشته با ثبات فنی، انسجام تاکتیکی و روحیه قهرمانی شناخته می‌شد، حالا پس از گذشت ۶ هفته از لیگ برتر، در پایین‌ترین سطح آماری خود طی ۵ فصل گذشته قرار دارد.

پرسپولیس در ۶ مسابقه ابتدایی فصل ۱۴۰۵–۱۴۰۴ تنها یک پیروزی کسب کرده و از ۱۸ امتیاز ممکن، تنها ۸ امتیاز به‌دست آورده است. ۵ تساوی و یک پیروزی حاصل عملکرد تیمی است که سال گذشته تا پایان هفته ششم ۱۱ امتیاز داشت و در صدر جدول قرار گرفته بود.

در آخرین دیدار این فصل از رقابت های لیگ برتر، شاگردان هاشمیان برابر گل‌گهر سیرجان به تساوی یک - یک رضایت دادند؛ نتیجه‌ای که بار دیگر ضعف پرسپولیس در استفاده از فرصت‌ها و از دست دادن امتیاز در بازی‌های خانگی را نمایان کرد. تنها گل تیم در آن مسابقه را علی علیپور از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند تا مشخص شود همچنان وابستگی پررنگی به این مهاجم در خط حمله وجود دارد.

خط حمله‌ای بدون تنوع

آمار گل‌زده پرسپولیس تا پایان هفته ششم به‌ وضوح نشان می‌دهد که تیم هنوز در فاز هجومی شکل منسجمی ندارد. تقریباً تمام گل‌های سرخ‌پوشان توسط علیپور به ثمر رسیده و سایر مهاجمان هنوز موفق به گلزنی نشده‌اند. هاشمیان در ابتدای فصل وعده داده بود تیمش با سرعت در انتقال توپ بازی کند اما عملکرد فعلی پرسپولیس در خلق موقعیت و تمام‌کنندگی، فاصله زیادی با وعده‌های پیش‌فصل دارد.

در لیگ بیستم، پرسپولیس با یحیی گل‌محمدی ۱۰ امتیاز از ۶ بازی نخست گرفت. در لیگ بیست‌ویکم این عدد به ۱۱ رسید، فصل بعد ۱۴ امتیاز و در فصل بیست و سوم هم ۱۶ امتیاز حاصل شد. در تمامی این سال‌ها، سرخ‌پوشان تا هفته ششم جزو دو تیم بالای جدول بودند اما حالا با هاشمیان، میانگین امتیازگیری تیم به حدود ۱.۳۳ امتیاز در هر بازی رسیده است؛ آماری که به‌روشنی از افت روند امتیازگیری و فاصله زیاد با استاندارد پرسپولیس قهرمان خبر می‌دهد.

هاشمیان در هفته‌های اخیر بارها تأکید کرده که تیمش برای رقابت در سطح قهرمانی نیاز به چند بازیکن جدید دارد. او از عدم نهایی شدن انتقال جمال لوئیس ابراز ناراحتی کرده و معتقد است روند مذاکره با بازیکن آزاد باید سریع‌تر پیش برود. به همین دلیل سرمربی پرسپولیس قصد دارد در تعطیلات لیگ نشستی با رضا درویش، مدیرعامل باشگاه، برگزار کند تا درباره جذب بازیکن، شرایط تیم و برنامه‌های آتی صحبت کند.

راه برای بازگشت همچنان باز است

پرسپولیس برای بازگشت به مسیر قهرمانی باید در دو محور اصلی تغییر ایجاد کند؛ نخست، تنوع در حملات و افزایش کارایی مهاجمان و دوم، بازسازی انسجام دفاعی که طی سال‌های گذشته نقطه قوت اصلی تیم بود. شاید تنها شانس پرسپولیس در این روزها عملکرد مشابه رقیبانش است که آنها هم چنگی بر دل نمی زنند تا فاصله بین تیم ها از لحاظ امتیازی، محسوس نباشد.

با وجود شروع ضعیف، هنوز فرصت جبران وجود دارد اما اگر روند فعلی ادامه یابد، پرسپولیس ممکن است یکی از دشوارترین فصل‌های خود در یک دهه اخیر را تجربه کند. فصلی که از همین حالا زنگ خطرش برای کادر فنی و مدیریت به صدا درآمده است. پرسپولیس با شرایط فعلی هیچ رنگ و بویی از قهرمانی در فصلی که مدیر و مربی شعار «حیاکن رها کن می شنوند»، ندارد تا کار سختی پیش روی مجموعه این تیم باشد.