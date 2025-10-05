به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره بازی های کشورهای اسلامی۱۶ تا ۳۰ آبان هم در ریاض برگزار می شود. پیش از این قرار بود رقابت های تنیس روی میز این دوره بازی ها ۲۵ تا ۳۰ آبان (۱۶ تا ۲۱ نوامبر) برگزار شود اما طبق دفترچه فنی جدید ارائه شده، این زمان به ۱۷ تا ۲۲ آبان (۸ تا ۱۳ نوامبر) تغییر کرده است.

جابه جایی ایجاد شده در زمان برگزاری رقابت های تنیس روی میز بازی های اسلامی، تغییر ترکیب اعزامی تیم ملی تنیس روی میز ایران به ریاض را هم به همراه داشته است چراکه نوشاد و نیما عالمیان به دلیل تداخل زمان جدید با برنامه باشگاهی شان در فرانسه شرایط همراهی تیم ملی را ندارند.

امتناع برادران عالمیان از سفر به ریاض

جمیل لطف الله نسبی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این خبر گفت: برای زمان اولیه (۲۵ تا ۳۰ آبان) نوشاد و نیما که در لیگ فرانسه بازی می کنند، مشکلی جهت همراهی تیم ملی نداشتند چون در آن تاریخ بازی باشگاهی نداشتند و با مسئولان تیم شان هم برای پیوستن به تیم ملی هماهنگی های لازم را انجام داده بودند.

وی ادامه داد: زمان مسابقات تنیس روی میز به یکباره تغییر کرد و تقریبا یک هفته جلوتر شد (۱۷ تا ۲۲ آبان)، این زمان با دو دیدار باشگاهی نوشاد و نیما تداخل دارد، به همین دلیل آنها به فدراسیون اعلام کردند که نمی توانند تیم ملی را برای سفر به ریاض همراهی کنند چون از حیث باشگاهی با مشکل مواجه می شوند.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در مورد امیرحسین هدایی که او هم سهمیه حضور در بازی های اسلامی را دارد، گفت: با این بازیکن هم صحبت کردیم، او تاکید داشت که مشکلی برای همراهی تیم ملی ندارد، فقط به خاطر همزمانی دیدارهای باشگاهی اش باید جریمه ای را پرداخت کند.

موسوی و فرجی جایگزین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تنیس روی میز با برگزاری رقابت های انتخابی، ترکیب ۳ نفره تیم ملی برای حضور در بازی های اسلامی را مشخص کرد. بر این اساس نوشاد عالمیان به عنوان بازیکن انتصابی همراه با نیما عالمیان و امیرحسین هدایی به عنوان نفرات اول و دوم این رقابت ها(انتخابی) در ترکیب تیم اعزامی به ریاض قرار گرفتند اما با توجه به انصراف نوشاد عالمیان (بازیکن انتصابی) و نیما عالمیان (نفر اول انتخابی) نفرات سوم و چهارم رقابت های انتخابی یعنی محمد موسوی و بنیامین فرجی وارد ترکیب تیم ملی تنیس روی میز برای حضور در بازی های اسلامی شدند.

در دوره پیشین بازی های اسلامی، امیرحسین هدایی قهرمان شد و نیما عالمیان هم در رده دوم قرار گرفت. نوشاد عالمیان در آن دوره بازی ها حضور نداشت.