احتمال حذف نیما عالمیان از مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تنیس روی میز قهرمانی آسیا از اواخر هفته جاری به میزبانی هند آغاز می شود. به همین منظور تیم های ملی تنیس روی میز مردان و زنان ایران سه شنبه (۱۵ مهر) تهران را به مقصد محل برگزاری این رقابت ها ترک می کنند.

تا به امروز ویزای سفر به هند برای تمام اعضای تیم های ملی تنیس روی میز مردان و زنان صادر شده است به جز نیما عالمیان؛ همین مسئله این بازیکن را در آستانه حذف از ترکیب تیم اعزامی قرار داده است.

نوشاد و نیما عالمیان که در لیگ فرانسه پیگیری دیدارهای باشگاهی خود هستند، قرار است از این کشور عازم محل برگزاری رقابت های قهرمانی آسیا در هند شوند. برادران عالمیان از طریق سفارت هند در پاریس پیگیر ویزای سفر خود بوده اند، ویزای نوشاد صادر شده است اما تا به امروز خبری از صدور ویزا برای نیما نشده است.

به گفته جمیل لطف الله نسبی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز، کارت اقامت نیما عالمیان کمتر از ۳ ماه اعتبار داشته است و همین مسئله صدور ویزای او را با مشکل اینچنینی مواجه کرده است. این بازیکن بعد از این که مدارکش از سوی سفارت هند در پاریس رد شد، پیگیر تمدید کارت اقامتش شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت که اگر طی امروز و فردا، مشکل نیما عالمیان حل نشود، عملا فرصتی برای دریافت ویزا نخواهد شد و به همین دلیل مسابقات قهرمانی آسیا را از دست می دهد.

لطف الله نسبی تاکید کرد که در این صورت، بازیکنی جایگزین نیما عالمیان نمی شود و تیم ملی با ترکیبی ۴ نفره در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می کند.

نیما عالمیان در شرایطی در آستانه حذف از مسابقات قهرمانی آسیا قرار گرفته است که در بازی های اسلامی هم شرکت نمی کند. او و برادرش نوشاد عالمیان به دلیل تداخل دیدارهای باشگاهی شان با مسابقات تنیس روی میز بازی های اسلامی، قید حضور در این بازی ها را زدند. در این راستا محمد موسوی و بنیامین فرجی جایگزین آنها شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نوشاد عالمیان به عنوان بازیکن انتصابی همراه با نیما عالمیان، امیرحسین هدایی، محمد موسوی و بنیامین فرجی (نفرات اول تا چهارم انتخابی) ترکیب تیم ملی تنیس رو میز اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا را تشکیل می دهند که در صورت عدم حل مشکل ویزای نیما، او از این ترکیب کنار می رود.

در بخش بانوان هم ندا شهسواری، شیما صفایی، ستایش ایلوخانی، فاطمه یاری و صبا سراجی ترکیب تیم اعزامی را تشکیل می دهند.

جمیل لطف الله نسبی و سیما لیموچی هدایت پینگ پنگ بازان را در مسابقات قهرمانی آسیا بر عهده دارند.