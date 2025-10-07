پیرهادی: کمبود مراکز معاینه فنی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه به تدریج در حال ورود به فصل سرما و آلودگی هوا هستیم، اظهار کرد: به موقعیتی نزدیک هستیم که مسئولان غافلگیر شوند و ادارات، مدارس و دانشگاه ها را تعطیل کنند.

وی افزود: برای مثال می توان به تردد خودروها با معاینه فنی شهرستان ها اشاره کرد که بارها به آن در شورا پرداخته شده است. تنها ۳۷ درصد مشمولین پلاک تهران از مراکز موجود در پایتخت، معاینه فنی دریافت می کنند.

پیرهادی با تأکید بر اینکه آلودگی هوا موضوعی است که باید برای آن دغدغه داشته باشند، تصریح کرد: اگر قانون به ما اجازه می داد تا به حال ۱۰ ها بار برای آن تصمیم می گرفتیم.

وی با بیان اینکه خودروهایی که از پلتفرم های اینترنتی استفاده می کنند باید شرایط متفاوت تری در معاینه فنی داشته باشند، یادآور شد: تاکسی هایی با عمر کمتر ۱۰ سال باید هر ۶ ماه یکبار معاینه فنی شوند و برای عمر بالای ۱۰ سال باید هر فصل تست شوند اما برای تاکسی های اینترنتی هیچ دغدغه ای وجود ندارد. به این مسائل توجه نمی شود و چند مدت بعد مسئولان می گویند هوا آلوده شده و مدارس باید تعطیل شود و به افت تحصیلی دانش آموزان در سالهای اخیر به دلیل همین تعطیلی ها توجه نمی شود.

پیرهادی با بیان اینکه هیچ مشکل و کمبود مراکز معاینه فنی برای سه میلیون خودروی واجد شرایط معاینه فنی نداریم، گفت: شورا اعتبار لازم را در اختیار قرار داده و شهرداری هم اقدام به ایجاد مراکز کرده اما مراجعات به مراکز بسیار محدود است. خودروهای با عمر کمتر از چهار سال برای برخورداری از طرح ترافیک، معاینه فنی می گیرند. چرا باید خودروهای با عمر کمتر از چهار سال به اندازه ای بی کیفیت باشند که ۲۵ تا ۲۷ درصد آنها مردود شوند؟

وی همچنین تصریح کرد: استاندار تهران باید این موضوعات را برای کاهش آلودگی هوا پیگیری کند.