ارتباط تغییرات اقلیمی با حدود ۱۰۰ هزار مرگ ناشی از موج گرما در سال۲۰۲۳

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این مطالعه نشان داد که موجهای گرمای بیسابقه در سال ۲۰۲۳ باعث حدود ۱۷۸,۴۸۶ مرگ اضافی در سراسر جهان شده است که معادل ۲۳ مرگ در هر میلیون نفر است و بیش از نیمی از آن به تغییرات اقلیمی ناشی از اقدامات انسان نسبت داده میشود.
تیم بینالمللی محققان دادههای اقلیمی و مرگ و میر را از ۲۰۱۳ مکان در ۶۷ کشور و منطقه تجزیه و تحلیل کردند و نشان دادند که حدود ۵۴ درصد از مرگ و میرهای مرتبط با موج گرما- نزدیک به ۹۷۰۰۰ مرگ- به تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتهای انسانی نسبت داده شده است.
محققان دریافتند که موجهای گرمایی سال ۲۰۲۳ در گرمترین سال ثبتشده، ۱.۴۵ درجه سانتیگراد بالاتر از سطوح پیش از صنعتی شدن، رخ دادهاند.
به گفته محققان دانشگاه موناش استرالیا و شرکای جهانی، اروپای جنوبی با ۱۲۰ مرگ در هر میلیون نفر، بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از موج گرمایی در سال ۲۰۲۳ را ثبت کرد و پس از آن اروپای شرقی و غربی قرار داشتند.
در این مطالعه آمده است که مرگ و میر ناشی از موج گرمایی در مناطق نیمهگرمسیری و معتدل نیمکره شمالی متمرکز بوده است، جایی که دمای شدید طولانی مدت، بیماریهای قلبی عروقی، تنفسی و سایر بیماریهای مزمن را تشدید میکند.
این یافتهها «نیاز فوری به مداخلات تطبیقی سلامت عمومی و استراتژیهای کاهش اثرات آب و هوا برای کاهش بار مرگ و میر در آینده در چارچوب افزایش گرمایش جهانی» را برجسته میکند.
نظر شما