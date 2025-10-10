به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی «بشارت نصر» ظهر جمعه به مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، همزمان با سراسر کشور پس از اقامه نماز عبادی - سیاسی جمعه در تمامی شهرهای استان کرمانشاه برگزار شد.
مردم همیشه در صحنه و انقلابی کرمانشاه با حضوری پرشور و شعارهایی کوبنده علیه رژیم صهیونیستی، یکصدا فریاد حمایت از مردم مظلوم فلسطین را سر دادند و جنایات وحشیانه رژیم نامشروع اسرائیل را به شدت محکوم کردند.
شرکتکنندگان در این راهپیمایی با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» انزجار خود را از نسلکشی و جنایات علیه مردم قهرمان غزه اعلام کردند و همبستگی خود را با آرمان آزادی قدس شریف به نمایش گذاشتند.
در این تجمع مردمی همچنین اجرای اسنپبک و مواضع سلطهطلبانه غرب علیه ملتهای مستقل به ویژه ملت فلسطین مورد محکومیت قرار گرفت.
مراسم راهپیمایی در شهر کرمانشاه از مقابل مسجد جامع آغاز و با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، جوانان، خانوادهها و روحانیون، تا میدان آزادی ادامه یافت. شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچمهای فلسطین و پلاکاردهای ضد صهیونیستی، بار دیگر حمایت خود را از مقاومت اسلامی و مردم مظلوم غزه اعلام کردند.
این راهپیمایی باشکوه همزمان در تمامی شهرستانهای استان کرمانشاه برگزار و با قرائت بیانیه پایانی و تأکید بر ادامه حمایت ملت ایران از آرمان آزادی قدس شریف به پایان رسید.
نظر شما