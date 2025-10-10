  1. استانها
فریاد حمایت از فلسطین در کرمانشاه طنین‌انداز شد

کرمانشاه-به مناسبت دومین سالگرد طوفان الاقصی ، مردم استان کرمانشاه با حضور پرشور در راهپیمایی «بشارت نصر» جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم و حمایت قاطع خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی «بشارت نصر» ظهر جمعه به مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، همزمان با سراسر کشور پس از اقامه نماز عبادی - سیاسی جمعه در تمامی شهرهای استان کرمانشاه برگزار شد.

مردم همیشه در صحنه و انقلابی کرمانشاه با حضوری پرشور و شعارهایی کوبنده علیه رژیم صهیونیستی، یکصدا فریاد حمایت از مردم مظلوم فلسطین را سر دادند و جنایات وحشیانه رژیم نامشروع اسرائیل را به شدت محکوم کردند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» انزجار خود را از نسل‌کشی و جنایات علیه مردم قهرمان غزه اعلام کردند و همبستگی خود را با آرمان آزادی قدس شریف به نمایش گذاشتند.

در این تجمع مردمی همچنین اجرای اسنپ‌بک و مواضع سلطه‌طلبانه غرب علیه ملت‌های مستقل به ویژه ملت فلسطین مورد محکومیت قرار گرفت.

مراسم راهپیمایی در شهر کرمانشاه از مقابل مسجد جامع آغاز و با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، جوانان، خانواده‌ها و روحانیون، تا میدان آزادی ادامه یافت. شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و پلاکاردهای ضد صهیونیستی، بار دیگر حمایت خود را از مقاومت اسلامی و مردم مظلوم غزه اعلام کردند.

این راهپیمایی باشکوه همزمان در تمامی شهرستان‌های استان کرمانشاه برگزار و با قرائت بیانیه پایانی و تأکید بر ادامه حمایت ملت ایران از آرمان آزادی قدس شریف به پایان رسید.

