۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۲

اقامه نماز جمعه و راهپیمایی «بشارت نصر» در کرمانشاه

اقامه نماز جمعه و راهپیمایی «بشارت نصر» در کرمانشاه

کرمانشاه - نماز عبادی‌سیاسی جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به امامت حجت‌الاسلام علی آل‌آقا در مسجد جامع کرمانشاه برگزار شده و پس از آن راهپیمایی «بشارت نصر» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نماز عبادی‌سیاسی جمعه این هفته، ۱۸ مهر ۱۴۰۴، به امامت حجت‌الاسلام علی آل‌آقا، امام‌جمعه موقت کرمانشاه، در مسجد جامع این شهر اقامه خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، پس از پایان نماز جمعه، راهپیمایی «بشارت نصر» در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین برگزار می‌شود. این مراسم با هدف تجدید پیمان با آرمان‌های مقاومت و نمایش همبستگی مردمی در حمایت از فلسطین برنامه‌ریزی شده است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از شهروندان و علاقه‌مندان دعوت کرده است تا با حضور پرشور در نماز جمعه و راهپیمایی پس از آن، همبستگی خود با ملت فلسطین را نشان دهند.

