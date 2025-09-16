به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام غلامحسن شهسواری اظهار کرد: در پی ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه و در لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت استمرار تجمعات مردمی برای حمایت از ملت فلسطین، راهپیمایی «جمعههای خشم» در استان قزوین برگزار میشود.
وی افزود: در راستای محکومیت نسلکشی و جنایات وحشیانه رژیم کودککش اسرائیل در غزه، و به منظور اعلام همبستگی با ملت مقاوم فلسطین، از عموم مردم استان قزوین بهویژه اهالی دیار مینودری و شهر شهیدان رجایی و بابایی دعوت میشود در این راهپیمایی حضور پرشور داشته باشند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین ادامه داد: این مراسم پس از اقامه نماز عبادی-سیاسی جمعه ۲۸ شهریورماه در تمامی میعادگاههای نماز جمعه استان برگزار خواهد شد.
وی تاکید کرد: در شهر قزوین، مسیر راهپیمایی از مسجدالنبی تا میدان آزادی تعیین شده است.
حجتالاسلام شهسواری عنوان کرد: شرکتکنندگان در این راهپیمایی با سردادن شعارهایی، انزجار خود را از جنایات رژیم صهیونیستی و کشتار کودکان بیگناه غزه اعلام خواهند کرد و بار دیگر حمایت همیشگی خود را از ملت فلسطین فریاد خواهند زد.
