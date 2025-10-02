به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، چهل و یک عضو مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور نگرانی شدید خود را نسبت به تصمیم‌های اخیر وزارت خارجه در زمینه محدودیت صدور روادید (ویزا) رای فلسطینی‌ها ابراز کردند. این سناتورها از روبیو خواسته‌اند که ممنوعیت اعمال شده بر دارندگان پاسپورت فلسطینی برداشته شود.

در این نامه آمده است که اعضای مجلس سنا خواستار توضیح درباره تصمیم ماه گذشته وزارت خارجه هستند که صدور ویزای پزشکی و بشردوستانه موقت برای غیرنظامیان ساکن غزه، از جمله کودکان با آسیب‌های شدید و وضعیت تهدیدکننده حیات، را معلق کرده بود.

نمایندگان سنای آمریکا ضمن ابراز ناخشنودی از این تصمیم بی‌سابقه، بر بازگشت فوری به صدور ویزاهای بشردوستانه و غیرمهاجرتی برای فلسطینی‌های واجد شرایط تأکید کردند تا جان افراد بی‌گناه نجات یابد.

آن‌ها همچنین بر ضرورت تقویت تلاش‌های ایالات متحده برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در منطقه تأکید کرده و هشدار دادند که تصمیم‌هایی از این دست، رنج غیرنظامیان را در شرایط کنونی تشدید می‌کند.