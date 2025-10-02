  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۳

۴۱ سناتور آمریکایی خواستار رفع محدودیت‌ها از گذرنامه فلسطینی شدند

۴۱ سناتور آمریکایی خواستار رفع محدودیت‌ها از گذرنامه فلسطینی شدند

چهل و یک عضو مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور خواسته‌اند که ممنوعیت اعمال شده بر دارندگان گذرنامه فلسطینی برداشته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، چهل و یک عضو مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور نگرانی شدید خود را نسبت به تصمیم‌های اخیر وزارت خارجه در زمینه محدودیت صدور روادید (ویزا) رای فلسطینی‌ها ابراز کردند. این سناتورها از روبیو خواسته‌اند که ممنوعیت اعمال شده بر دارندگان پاسپورت فلسطینی برداشته شود.

در این نامه آمده است که اعضای مجلس سنا خواستار توضیح درباره تصمیم ماه گذشته وزارت خارجه هستند که صدور ویزای پزشکی و بشردوستانه موقت برای غیرنظامیان ساکن غزه، از جمله کودکان با آسیب‌های شدید و وضعیت تهدیدکننده حیات، را معلق کرده بود.

نمایندگان سنای آمریکا ضمن ابراز ناخشنودی از این تصمیم بی‌سابقه، بر بازگشت فوری به صدور ویزاهای بشردوستانه و غیرمهاجرتی برای فلسطینی‌های واجد شرایط تأکید کردند تا جان افراد بی‌گناه نجات یابد.

آن‌ها همچنین بر ضرورت تقویت تلاش‌های ایالات متحده برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در منطقه تأکید کرده و هشدار دادند که تصمیم‌هایی از این دست، رنج غیرنظامیان را در شرایط کنونی تشدید می‌کند.

کد خبر 6608289

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها