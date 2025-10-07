صادرات غیر نفتی در کشور ۲۳ درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی لطفی زاده عصر سه شنبه در آیین تجلیل از صنعتگران و معدن کاران استان در محل سالن همایش اتاق بازرگانی سمنان با بیان اینکه هدف از تحریم ضربه زدن به اقتصاد کشور بوده است، ابراز داشت: با تکیه بر توان و ظرفیت داخل توانستیم طی این سال ها دشمن را به زانو درآوریم.

وی با بیان اینکه دشمن همواره می خواست تا با فشار اقتصادی به ایران تا رضایتی عمومی ایجاد کند، افزود: به دشمن ثابت کردیم با وجود تحریم ها توانستیم از یان گذار عبور و در بسیاری شاخص ها رشد سازنده داشته باشیم.

دستیار ویژه وزیر صمت با بیان اینکه رشد ۲۳ درصد صادرات غیر نفتی تنها یکی از موارد خنثی سازی تحریم ها بود، ابراز داشت: با بهره گیری از دانش بومی به جهش صادرات دست یافتیم.

لطفی زاده با تاکید بر اینکه در فعال شدن مکانیسم ماشه و اسنپ بک نیز نقش فعالان بخش خصوصی بسیار برجسته و پر رنگ خواهد بود، تصریح کرد: برای گذار از این شرایط نیز چاره ای جز تقویت تولید و قدرت اقتصادی نیست.

وی از رشد ۸.۱۳ درصد صنعت و معدن با وجود تحریم ها خبر داد و افزود: این راهبردها در شرایط فعلی نیز با قوت و قدرت باید ادامه دار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از شش واحد صنعتی و معدنی نمونه، یک پیشکسوت صنعت، یک جوان کارآفرین نمونه، یک طرح صنعتی نمونه و یک بهره بردار معدنی نمونه با اهدا تندیس و لوح یادبود تجلیل و قدردانی شد.