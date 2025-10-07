  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۷

دیدار لاوروف و متقی در مسکو

وزیر امور خارجه روسیه و سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت افغانستان در مسکو دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت افغانستان در مسکو با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد.

طبق اعلام وزارت امور خارجه روسیه، دیدار بین لاوروف و متقی پیش از نشست چارچوب مسکو با دستور کار ویژه افغانستان انجام شد.

لاوروف در جریان کنفرانس خبری، از حضور امیرخان متقی، در نشست افغانستان ابراز خرسندی کرد.

وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به اینکه علیرغم چالش‌ های موجود در منطقه، پیشرفت‌ های چشمگیری در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان حاصل شده است، اظهار داشت که روسیه آماده است در این زمینه از افغانستان حمایت کند.

