به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی عصر سه‌شنبه در آیین گشایش نخستین نمایشگاه آرد، نان، ماشین‌آلات و صنایع وابسته استان همدان اظهار کرد: برگزاری رویدادهایی از این دست، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های بومی، تبادل دانش فنی و تقویت زنجیره ارزش تولید در حوزه نان و صنایع غذایی است.

وی افزود: در صنعت نان، باید از کشت گندم تا مصرف نهایی، ارتقای کیفیت، بهره‌وری و نوآوری سرلوحه فعالیت‌ها قرار گیرد تا محصولی در شأن مردم این سرزمین عرضه شود.

استاندار همدان با تأکید بر ضرورت توجه به تولیدکنندگان داخلی گفت: شکوفایی اقتصاد محلی در گرو هم‌افزایی سرمایه انسانی، دانش بومی و روحیه کارآفرینی است و هر واحد تولیدی باید خود را بخشی از چرخه پیشرفت استان بداند.

ملانوری‌شمسی خاطرنشان کرد: نمایشگاه‌ها علاوه بر معرفی توانمندی‌ها، به مثابه مدرسه اقتصادی عمل کرده و زمینه تعامل، آموزش و هم‌افزایی فعالان تولید را فراهم می‌آورند.

وی با اشاره به شعار مدیریت استان «تدبیر، تلاش، توسعه» عنوان کرد: استان همدان در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی، از همه ظرفیت‌ها برای توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت پیوند صنعت و دانشگاه بهره خواهد گرفت.