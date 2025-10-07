  1. استانها
  2. همدان
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۷

ملانوری‌شمسی: جهش تولید در صنعت نان با اتکا به ظرفیت‌های داخلی

ملانوری‌شمسی: جهش تولید در صنعت نان با اتکا به ظرفیت‌های داخلی

همدان- استاندار همدان گفت: جهش تولید در صنعت نان زمانی محقق می‌شود که همه حلقه‌های زنجیره ارزش، از کشت گندم تا عرضه نهایی، با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و دانش بومی تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی عصر سه‌شنبه در آیین گشایش نخستین نمایشگاه آرد، نان، ماشین‌آلات و صنایع وابسته استان همدان اظهار کرد: برگزاری رویدادهایی از این دست، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های بومی، تبادل دانش فنی و تقویت زنجیره ارزش تولید در حوزه نان و صنایع غذایی است.

وی افزود: در صنعت نان، باید از کشت گندم تا مصرف نهایی، ارتقای کیفیت، بهره‌وری و نوآوری سرلوحه فعالیت‌ها قرار گیرد تا محصولی در شأن مردم این سرزمین عرضه شود.

استاندار همدان با تأکید بر ضرورت توجه به تولیدکنندگان داخلی گفت: شکوفایی اقتصاد محلی در گرو هم‌افزایی سرمایه انسانی، دانش بومی و روحیه کارآفرینی است و هر واحد تولیدی باید خود را بخشی از چرخه پیشرفت استان بداند.

ملانوری‌شمسی خاطرنشان کرد: نمایشگاه‌ها علاوه بر معرفی توانمندی‌ها، به مثابه مدرسه اقتصادی عمل کرده و زمینه تعامل، آموزش و هم‌افزایی فعالان تولید را فراهم می‌آورند.

وی با اشاره به شعار مدیریت استان «تدبیر، تلاش، توسعه» عنوان کرد: استان همدان در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی، از همه ظرفیت‌ها برای توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت پیوند صنعت و دانشگاه بهره خواهد گرفت.

کد خبر 6615052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها