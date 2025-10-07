  1. ورزش
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۶

طاهری: استرس داشتن در تیم ملی طبیعی است/ باید خودم را اثبات کنم

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران گفت: حضور در تیم ملی یک افتخار است و باید خودم را به کادرفنی اثبات کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، کسری طاهری مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در حاشیه تمرین امروز (سه‌شنبه ۱۵ مهر) درباره حضورش در جمع ملی‌پوشان اظهار داشت: پیش از هر چیز باید از امیر قلعه‌نویی بابت اعتماد و دعوت به اردوی تیم ملی تشکر کنم. ما در مقطع حساسی قرار داریم و امیدوارم بتوانم ابتدا در قالب تیمی و سپس از نظر فنی و تاکتیکی به تیم ملی کمک کنم.

او ادامه داد: استرس داشتن در تیم ملی طبیعی است، اما جا دارد از علیرضا جهانبخش تشکر کنم که در نخستین جلسه تمرینی کاری کرد تا استرسم کمتر شود. فعلاً با بازیکنی صمیمی نشده‌ام، اما شرایط اردو بسیار خوب است.

طاهری افزود: اکنون در تیم ملی حضور دارم و همه چیز به عملکرد خودم بستگی دارد تا بتوانم نظر مثبت کادرفنی را جلب کنم. در دو روز اخیر تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و حس و حال مثبتی دارم. حضور در تیم ملی برای من افتخاری بزرگ است.

مهاجم تیم ملی ایران در پایان گفت: تیم روسیه حریف قدرتمندی است و امیدوارم بتوانیم در دیدار پیش‌رو مقابل این تیم به پیروزی برسیم.

کد خبر 6615059

