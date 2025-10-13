به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین طاهری پیش از ظهر دوشنبه در آئین رونمایی از پوستر رویداد ملی کارخانه بازی ایران با اشاره به این رویداد اظهار کرد: برنامه سازمان طبق ابلاغ وزارتخانه توجه به صنایع خلاق است که لازمه توسعه و پیشرفت در دنیای مدرن امروزی است.
وی گفت: رویداد پیکسل یکی از برنامههایی است که در همین راستا و شناخت ظرفیتها در گیلان برگزار شده است که با این رویداد بر همگان ثابت شد که امکان سرمایهگذاری و استعدادیابی در گیلان به عنوان یکی از قطبهای مهم وجود دارد که بهرهگیری از این ظرفیت نیازمند مولفههایی است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ضمن تاکید بر لزوم حمایت و همافزایی دستگاههای مختلف در این راستا تصریح کرد: مرکز بازیهای یارانهای در اصفهان است اما ظرفیتهای ناشناختهای در استان وجود دارد که نیازمند توجه و جمعآوری این پتانسیلها هستیم.
طاهری افزود: این رویداد فارغ از برگزاری آن، نیازمند تعامل، شناخت استعدادها، بهرهگیری از ظرفیت ملی است که این امر میتواند گیلان را به قطب منطقهای مبدل کند.
وی با اشاره به اهمیت لزوم پیوست فرهنگ بومی بیان کرد: برگزاری اجلاسیه استانداران با حضور سفرا و رایزنان فرهنگی، حلقه ارتباطی و ظرفیت خوبی برای ارائه داشتههایمان است تا شاهد اتفاقات خوبی در استان باشیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در پایان افزود: تفاهمنامهای بین بنیاد ملی بازیهای یارانهای، استانداری و فرهنگ و ارشاد منعقد شده است تا سالانه شاهد برگزاری این رویداد باشیم.
