اسماعیلی فر: آرزوی هر بازیکنی حضور در تیم ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسماعیلی‌فر مدافع تیم ملی فوتبال ایران در حاشیه تمرین امروز ملی‌پوشان درباره بازگشت خود به جمع شاگردان امیر قلعه‌نویی اظهار داشت: طبیعتاً خیلی خوشحالم که پس از مدت‌ها دوباره به اردوی تیم ملی دعوت شده‌ام. تجربه حضور در تیم ملی آرزوی هر بازیکنی است و امیدوارم بتوانم برای کشورم مفید باشم.

او درباره دیدارهای پیش‌روی تیم ملی گفت: شرایط فعلی به گونه‌ای است که برگزاری بازی‌های تدارکاتی برای ما کمی سخت شده، اما دیدار مقابل تیم‌های تانزانیا و روسیه می‌تواند به روند آماده‌سازی تیم کمک کند. امیدوارم کادر فنی بتواند در این دو بازی به اهداف مدنظرش برسد.

مدافع تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به رقابت موجود بین بازیکنان خاطرنشان کرد: در تیم ملی همیشه رقابت وجود دارد، اما در نهایت باید بازیکنی در ترکیب باشد که بتواند بیشترین کمک را به تیم کند. حدود هشت ماه تا جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده و همه ما باید آمادگی خود را حفظ کنیم تا در زمان اعزام، هر فردی که آماده‌تر است همراه تیم ملی باشد.

اسماعیلی‌فر در پایان گفت: تیم ملی متعلق به همه مردم ایران است و هر موفقیتی که به دست می‌آید، به نام کشورمان ثبت می‌شود. امیدوارم حمایت‌ها از تیم ملی ادامه داشته باشد تا در جام جهانی نتایج خوبی بگیریم. قلعه‌نویی مربی ایرانی است و همین موضوع باعث می‌شود ارتباط بهتری با بازیکنان برقرار کند.