به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «sportandbets» روسیه، الکساندر گریشین درباره دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال روسیه با ایران اظهار داشت: ایران در حال حاضر در رتبه ۲۱ ردهبندی فیفا قرار دارد و به جام جهانی صعود کرده است؛ بنابراین حریفی قدرتمند محسوب میشود. نباید از آن ترسید، اما باید مراقبش بود، چون میتواند شگفتیساز شود. ایران با ترکیب دوم یا نصفهنیمه به روسیه نمیآید. آنها به بازیهای جدی نیاز دارند تا برای جام جهانی آماده شوند و با همان تیمی میآیند که قصد دارند در جام جهانی از آن استفاده کنند.
گریشین تأکید کرد که دیدار با ایران یک بازی معمولی نیست، زیرا تیم ملی ایران همواره در میان قدرتهای برتر فوتبال آسیا قرار دارد و به طور منظم در تورنمنتهای جهانی شرکت میکند. به همین دلیل، بازی در ولگوگراد برای تیم روسیه آزمونی جدی و واقعی خواهد بود.
لازم به ذکر است که در ماه سپتامبر تیم ملی روسیه دو دیدار دوستانه برگزار کرد. شاگردان کارپین ابتدا مقابل اردن به تساوی بدون گل رسیدند و سپس با نمایشی پرتحرک و هجومی، تیم قطر را با نتیجه ۴ بر یک شکست دادند. اکنون هواداران منتظرند ببینند آیا تیم ملی روسیه میتواند همین روند را برابر حریفی قدرتمندتر همچون ایران ادامه دهد یا خیر.
نظر شما