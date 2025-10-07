صیادمنش: هیچ بازیکنی همیشه در اوج نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار صیادمنش در حاشیه تمرین امروز (سه‌شنبه ۱۵ مهر) تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: از لطف و اعتماد کادر فنی تیم ملی که بار دیگر من را دعوت کردند تشکر می‌کنم و با تمام وجودم برای موفقیت تیم ملی تلاش خواهم کرد.

او افزود: در فوتبال نمی‌توان همیشه در بهترین شرایط بود؛ پستی و بلندی در این مسیر وجود دارد و هیچ بازیکنی همیشه در اوج نمی‌ماند. مهم این است که بتوانیم چالش‌ها را پشت سر بگذاریم و از آن‌ها عبور کنیم.

صیادمنش تصریح کرد: تمام بازی‌هایی که پیش‌ رو داریم برای ما اهمیت دارد و هیچ دیداری را نباید آسان در نظر گرفت. هدف ما باید پیشرفت در هر مسابقه باشد تا بتوانیم با تمام توان در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور پیدا کنیم. هر بازیکنی که به اردو دعوت شده، شایستگی حضور در تیم ملی را دارد و رقابت میان نفرات به پیشرفت کل تیم کمک می‌کند.