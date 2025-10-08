به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت شامگاه سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت نیروگاه زباله سوز ساری با اشاره به تأثیر مستقیم این پروژه بر کیفیت زندگی مردم، اظهار داشت: این نیروگاه نهتنها مشکل پسماندهای شهری را به شکل اصولی برطرف میکند، بلکه با تبدیل زباله به بانرژی، گامی مهم در جهت توسعه پایدار شهری و کاهش آلایندههای زیستمحیطی به شمار میرود.
وی افزود: حمایت کامل دولت از این پروژه نشاندهنده عزم جدی در حل مسائل مزمن حوزه پسماند است و استاندار مازندران، نیز با رویکردی میدانی و عملیاتی، اجرای طرحهای کلان و اولویتدار را دنبال میکند و ما به نمایندگی از دولت در سطح شهرستان متعهد به پیگیری مستمر اجرای این پروژه هستیم.
نوبخت با تأکید بر ضرورت پایبندی کامل به برنامه زمانبندی شده خاطرنشان کرد: پیمانکاران و گروههای اجرایی باید بدون تعلل، مراحل فنی، تجهیزاتی و عملیاتی پروژه را به انجام برسانند چرا که هرگونه تأخیر میتواند هزینههای اقتصادی و زیستمحیطی به همراه داشته باشد.
فرماندار ساری در ادامه این بازدید، خواستار افزایش هماهنگی میان شهرداری ساری، سازمان مدیریت پسماند و دیگر نهادهای مرتبط شد و گفت: موفقیت پروژه نیازمند همافزایی تمام دستگاههاست.
