نیروگاه زباله‌سوز ساری را به الگوی مدیریت هوشمند پسماند مبدل می کند

ساری- فرماندار ساری گفت: با بهره‌برداری از نیروگاه زباله سوز، ساری به الگویی در مدیریت هوشمند پسماند و تأمین انرژی پاک در کشور تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت شامگاه سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت نیروگاه زباله سوز ساری با اشاره به تأثیر مستقیم این پروژه بر کیفیت زندگی مردم، اظهار داشت: این نیروگاه نه‌تنها مشکل پسماندهای شهری را به شکل اصولی برطرف می‌کند، بلکه با تبدیل زباله به بانرژی، گامی مهم در جهت توسعه پایدار شهری و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به شمار می‌رود.

وی افزود: حمایت کامل دولت از این پروژه نشان‌دهنده عزم جدی در حل مسائل مزمن حوزه پسماند است و استاندار مازندران، نیز با رویکردی میدانی و عملیاتی، اجرای طرح‌های کلان و اولویت‌دار را دنبال می‌کند و ما به نمایندگی از دولت در سطح شهرستان متعهد به پیگیری مستمر اجرای این پروژه هستیم.

نوبخت با تأکید بر ضرورت پایبندی کامل به برنامه زمان‌بندی شده خاطرنشان کرد: پیمانکاران و گروه‌های اجرایی باید بدون تعلل، مراحل فنی، تجهیزاتی و عملیاتی پروژه را به انجام برسانند چرا که هرگونه تأخیر می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی به همراه داشته باشد.

فرماندار ساری در ادامه این بازدید، خواستار افزایش هماهنگی میان شهرداری ساری، سازمان مدیریت پسماند و دیگر نهادهای مرتبط شد و گفت: موفقیت پروژه نیازمند هم‌افزایی تمام دستگاه‌هاست.

