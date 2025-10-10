آمادگی کامل نیروهای مسلح برای پاسخ قاطع به تهدیدات دشمن

خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست - هادی رضایی: در حالی که تنشهای منطقهای پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد، اظهارات اخیر سردار سیدمجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان یک پیام راهبردی و بازدارنده، توجه ها را به خود جلب کرده است. این اظهارات نه تنها بر آمادگی کامل نیروهای مسلح ایران برای مقابله با هرگونه تهدید تأکید دارد، بلکه نشاندهنده سرعت بالا، کارایی سیستم دفاعی و ظرفیت بالای ترمیم خسارات جنگی در ساختار دفاعی جمهوری اسلامی است.
دیدار میان سردار موسوی و حجتالاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، فرصتی کلیدی برای ارزیابی عملکرد نیروی هوافضای سپاه در رویدادهای اخیر فراهم آورد. فرمانده نیروی هوافضا در این نشست، گزارشی جامع از عملکرد این نیرو در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ارائه داد و با تأکید بر ترمیم سریع خسارات وارده، اظهار داشت: «با ترمیم خسارات وارده، آمادگی کامل برای مقابله قاطع و سریع با هرگونه تهدید و ماجراجویی دشمن را داریم.» این جملات، که مستقیماً به عنوان پاسخی پیشگیرانه به هرگونه اقدام خصمانه آینده تعبیر میشود، در شرایطی بیان شده که ایران پس از آتشبس موقت، بر تقویت همهجانبه توان دفاعی خود تمرکز کرده است. این تمرکز شامل ارتقای سامانههای موشکی، پهپادی و پدافندی، و همچنین ادغام فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی در عملیات نظامی است.
جنگ ۱۲ روزه، که از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ با حملات رژیم صهیونیستی به تاسیسات کلیدی نظامی، هستهای و زیرساختی ایران آغاز شد، یکی از جدیترین چالشهای امنیتی جمهوری اسلامی در دهههای اخیر به شمار میرود. این درگیری، که با دخالت مستقیم ایالات متحده در حمایت لجستیکی و اطلاعاتی از اسرائیل همراه بود، منجر به خساراتی در برخی زیرساختهای دفاعی ایران شد. با این حال، نیروهای مسلح ایران با پاسخهای دقیق موشکی و پهپادی، توان بازدارندگی خود را به نمایش گذاشتند و دشمن را مجبور به پذیرش آتشبس در چهارم تیرماه کردند. تحلیلگران بینالمللی، از جمله کارشناسان اندیشکدههای غربی مانند شورای روابط خارجی آمریکا، معتقدند این جنگ نه تنها ناکامی اسرائیل در دستیابی به اهداف راهبردی مانند نابودی برنامه هستهای ایران را نشان داد، بلکه آغاز یک دوران جدید در معادلات منطقهای است که در آن ایران به عنوان یک قدرت برتر دفاعی ظاهر شده است. علاوه بر این، این درگیری سطح همکاری میان ارتش، سپاه پاسداران، بسیج مردمی و وزارت دفاع را به اوج رساند و روحیه ملی را تقویت کرد، به طوری که نظرسنجیها نشاندهنده حمایت بیش از ۸۵ درصدی مردم از عملکرد نیروهای مسلح است.
از ترمیم خسارات تا بازدارندگی فعال: ابعاد فنی و سیاسی
اظهارات سردار موسوی را میتوان در چارچوب استراتژی «بازدارندگی فعال» ایران تفسیر کرد، که بر پایه سه اصل کلیدی استوار است: پیشگیری از تهدید، پاسخ سریع به تجاوز و ارتقای مداوم توانمندیها. نیروی هوافضای سپاه، به عنوان یکی از بازوهای اصلی دفاع موشکی و پهپادی کشور، نقش محوری در جنگ ۱۲ روزه ایفا کرد. ترمیم سریع خسارات، که شامل بازسازی پایگاههای موشکی، سامانههای پدافندی پیشرفته مانند باور-۳۷۳ و تجهیزات الکترونیکی بود، نشاندهنده عمق و انعطافپذیری صنایع دفاعی ایران است. این فرآیند، که ظرف کمتر از دو ماه پس از آتشبس تکمیل شد، نه تنها وابستگی به واردات خارجی را به حداقل رساند، بلکه بر بومیسازی فناوریهای پیشرفته مانند موشکهای بالستیک دقیق و پهپادهای انتحاری تأکید دارد. دستاوردهای کلیدی جنگ اخیر شامل توسعه سامانههای ضدپدافندی جدید و افزایش برد موشکهای ایرانی به بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر است، که این امر ایران را به یکی از قدرتهای برتر موشکی جهان تبدیل کرده.
از منظر سیاسی، این پیام مستقیماً به رژیم صهیونیستی و متحدانش، به ویژه ایالات متحده و برخی کشورها، خطاب شده است. اسرائیل با هدف ضربه به برنامه هستهای و زیرساختهای ایران وارد جنگ شد، اما ناکامی در دستیابی به اهداف اولیه، مانند نابودی کامل تاسیسات، منجر به آتشبس سریع و تحمیل خسارات سنگین به اقتصاد و ارتش اسرائیل گردید. تحلیل اندیشکدههای غربی مانند مؤسسه بروکینگز نیز بر این نکته تأکید دارد که پاسخهای ایران «تلگرافی و نمادین» نبود، بلکه طراحیشده برای نشان دادن توانایی ضربه متقابل عمیق بود. با این حال، چالشهایی نیز وجود دارد؛ جنگ ۱۲ روزه ضعفهایی در لایههای اولیه پدافندی را آشکار کرد و نیاز به سرمایهگذاری بیشتر در فناوریهای نوین مانند دفاع سایبری، هوش مصنوعی و سامانههای جنگ الکترونیک را برجسته ساخت. اظهارات فرمانده نیروی هوافضا، در واقع پاسخی به این چالشهاست و تأکید میکند که ایران نه تنها خسارات را جبران کرده، بلکه آمادگی خود را برای سناریوهای پیچیدهتر، مانند جنگهای ترکیبی یا حملات سایبری، افزایش داده است. این آمادگی شامل برگزاری رزمایشهای مشترک ارتش و سپاه، و همچنین تقویت شبکههای اطلاعاتی برای رصد تحرکات دشمن است.
صحبتهای فرماندهان نیروهای مسلح در خصوص آمادگی برای پاسخ به دشمن
در ادامه به منظور تأکید بر وحدت و آمادگی همهجانبه نیروهای مسلح ایران، به اظهارات اخیر امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی (رئیس ستاد کل نیروهای مسلح)، سردار محمد پاکپور (فرمانده نیروی زمینی سپاه)، امیر سرلشکر حاتمی (فرمانده کل ارتش) و امیر عزیز نصیرزاده (وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) پرداخته میشود. این اظهارات، که در ماههای اخیر و در پی تنشهای پس از جنگ ۱۲ روزه بیان شدهاند، بر عزم قاطع ایران برای مقابله با ماجراجوییهای دشمن تأکید دارند و نشاندهنده هماهنگی کامل میان ارکان دفاعی کشور است.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در اظهاراتی تأکید کرد که نیروهای مسلح ایران برای مقابله با هر تجاوزی آمادگی کامل دارند و به تهدید دشمن پاسخی فراتر از تصور خواهند داد. او با اشاره به توسعه فناوریهای نوین دفاعی و ارتقای قدرت بازدارندگی، گفت: «تمام طرحهای دفاعی و تهاجمی در مقابله با دشمن را روز به روز تمرین و بهروزرسانی میکنیم.» سرلشکر موسوی همچنین بر آمادگی فوقالعاده ارتش و سپاه برای درگیریهای احتمالی آینده تأکید کرد و افزود: «به ملت شریف ایران اطمینان میدهیم که نیروهای مسلح با تکیه بر شگفتانههای راهبردی آماده پاسخ کوبنده هستند.» این صحبتها، در بازدید از یگانهای مرزی، بر رصد مداوم دشمن و آمادگی برای هر سناریوی احتمالی دلالت دارد.
سردار محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه نیز در بازدید از یگانهای جزایر خلیج فارس، هشدار داد که اگر حرکتی از دشمنان رخ دهد، نیروی دریایی سپاه با همه توان پاسخ خواهد داد. او تأکید کرد: «برای مقابله قاطع و عبرتآموز با هرگونه تهدیدی آمادهایم» و بر آمادگی کامل قرارگاههای نجف اشرف، حمزه سیدالشهدا، کربلا و قدس در پایش مرزها اشاره کرد. سردار پاکپور همچنین بر ضرورت حفظ آمادگی یگانهای نیروی زمینی سپاه در مقابله با تمام تهدیدات دشمن تأکید کرد و گفت: «دشمن از معنویت و شجاعت رزمندگان ما هراس دارد.» این اظهارات، بر نقش سپاه در حفظ امنیت مرزها و پاسخ سریع به ماجراجوییهای احتمالی در خلیج فارس تمرکز دارد.
امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش نیز در دیدار با خانواده شهدا و دانشجویان افسری، بر بهرهگیری از تجربیات جنگ ۱۲ روزه تأکید کرد و گفت: «باید از تجربیات جنگ ۱۲ روزه به اندازه ۱۲ سال استفاده کنیم و دشمن را زیر نظر داریم تا اشتباهش را با شدت پاسخ دهیم.» او آمادگی نیروهای مسلح را دائمی خواند و تصریح کرد: «در دفاع از ایران لحظهای درنگ نمیکنیم» و ارتش و سپاه دوشادوش هم برای امنیت کشور تلاش میکنند. سرلشکر حاتمی همچنین بر قدرت موشکی و پهپادی آماده عملیات تأکید کرد و گفت: «جنگ ۱۲ روزه سند دروغگویی دشمنان ایران است.»
امیر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم در اظهاراتی اخیر، بر آمادگی کامل نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: «باید مرتب آماده دفاع از کشور باشیم» و مردم نباید تحت تأثیر عملیات روانی دشمن قرار بگیرند. او با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا و اسرائیل، افزود: «نیروهای مسلح با آمادگی کامل، وظیفه دفاع از کشور را برعهده دارند» و دشمن مرتب از احتمال حمله میگوید تا جنگ روانی ایجاد کند. نصیرزاده همچنین بر توسعه جامعه و اقتصاد بدون تأثیرپذیری از تهدیدات تأکید کرد و گفت: «اگر جنگی تحمیل شود، آمادهایم.»
تأثیرات بر امنیت ملی و چشمانداز آینده
این اظهارات جمعی فرماندهان، در بستر تنشهای مداوم منطقهای، پیامی قاطع برای جلوگیری از تکرار ماجراجوییهاست. زوال رژیم صهیونیستی، که پس از جنگ ۱۲ روزه شتاب گرفته، میتواند فرصتی برای ایران باشد تا اتحادهای منطقهای با محور مقاومت را تقویت کند. نقش نیروی هوافضا و سایر یگانها در حفظ تعادل قدرت، بیش از پیش برجسته شده است. در نهایت، گزارش سردار موسوی و صحبتهای دیگر فرماندهان نه تنها بیانیههای نظامی، بلکه اسنادی راهبردی هستند که بر عزم ایران برای دفاع از تمامیت ارضی تأکید دارند. در شرایطی که دشمنان به دنبال بهرهبرداری از ضعفهای موقت هستند، این آمادگی میتواند عامل کلیدی در حفظ صلح پایدار باشد. نیروهای مسلح ایران، با دست بر ماشه و هماهنگی کامل، آماده پاسخ کوبنده به هر خطایی هستند، پیامی که بدون شک در تلآویو، واشنگتن و پایتختهای متحدشان شنیده خواهد شد. این سطح از آمادگی، نه تنها بازدارنده است، بلکه تضمینکننده پیشرفت ایران در عرصههای اقتصادی و علمی علیرغم تهدیدات خارجی است.
نظر شما