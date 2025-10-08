ملکی: ۲۰۹ هزار راس دام در ایلام علیه بیماری تب مالت واکسینه شدند

حسین ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح فعالیت‌های انجام‌شده در شش‌ماهه نخست سال جاری، از اجرای گسترده برنامه‌های واکسیناسیون و پیشگیری از بیماری‌های دامی در سطح استان خبر داد.

وی اعلام کرد: طی این مدت، یک میلیون و ۶۰۹ هزار و ۳۹۹ رأس دام سبک علیه بیماری PPR (طاعون نشخوارکنندگان کوچک) واکسینه شده‌اند که نقش مؤثری در جلوگیری از شیوع این بیماری در جمعیت دامی استان داشته است.

ملکی افزود: در قالب طرح واکسیناسیون هاری، ۵ هزار و ۲۹۸ قلاده سگ گله و صاحبدار تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفته‌اند. همچنین برای مقابله با بیماری تب برفکی، ۱۳۶ هزار و ۹۲۳ رأس دام سبک و ۱۶ هزار و ۲۴۲ رأس دام سنگین واکسینه شده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در زمینه بیماری بروسلوز گفت: واکسیناسیون ۵ هزار و ۶۷۶ رأس دام سنگین (گاو و گوساله) و واکسیناسیون ۲۰۴هزارو ۳۷۷راس دام سبک (بره وبز)علیه بیماری بروسلوز انجام شده است. در نهایت، در راستای کنترل بیماری آبله، یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۴۰۷ رأس دام سبک واکسینه شده‌اند که این اقدامات نقش مهمی در ارتقای سلامت دام و بهبود بهداشت عمومی استان ایفا کرده است.

ملکی تأکید کرد که پیشگیری و واکسیناسیون مستمر، کلید حفظ جمعیت سالم دام و جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار در استان ایلام است.