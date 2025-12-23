به گزارش خبرنگار مهر، محمد آنتیک‌چی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به اجرای برنامه‌های هدفمند و منظم در واحدهای دامداری، روستاها و مناطق عشایری گفت: این پایش‌ها شامل بازدیدهای میدانی، بررسی وضعیت بهداشتی، نمونه‌برداری و بیماری‌یابی بوده و نقش مهمی در پیشگیری از شیوع بیماری‌ها ایفا کرده است.

وی افزود: پایش فعال و مراقبت مستمر، مؤثرترین راهکار برای شناسایی به‌موقع کانون‌های بیماری و جلوگیری از خسارات اقتصادی است و اجرای دقیق این برنامه‌ها موجب حفظ سرمایه‌های دامی و تقویت امنیت غذایی می‌شود.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دام استان بیان کرد: اقدامات بهداشتی دامپزشکی علاوه بر حمایت از دامداران، نقش مستقیمی در سلامت عمومی جامعه و پیشگیری از انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام دارد.

آنتیک‌چی در پایان تأکید کرد که استمرار این برنامه‌ها و همکاری بهره‌برداران در رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای، از الزامات اساسی برای پایداری تولید و سلامت دام‌ها در استان به‌شمار می‌رود.