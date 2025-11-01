ضرورت تدوین بسته جذب و نگهداشت پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل قیداری با همراهی جمعی از معاونان از بخشهای مختلف این بیمارستان نظیر اورژانس، پت اسکن، بخش پیوند قلب، بخشهای مراقبتهای ویژه و انژیوگرافی بازدید کرد و ضمن گفت گو با کارکنان و پزشکان بخش در جریان روند فعالیتها و خدمات ارائه شده قرار گرفت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نشستی که در حاشیه این بازدید برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات کارکنان بیمارستان دکتر مسیح دانشوری با اشاره به ارائه خدمات در حوزه سل و پیوند این مرکز را یک بیمارستان بزرگ در کشور و منطقه برشمرد.
وی در ادامه به خدمات ویژه این بیمارستان اشاره کرد و گفت: این مرکز با تمرکز بر بیماریهای ریوی، نقش مؤثری در ارائه خدمات درمانی به بیماران ایفا میکند.
قیداری، پیوند قلب را از دیگر دستاوردهای بزرگ این بیمارستان برشمرد و با توجه به امکانات و ظرفیتهای این مرکز در حوزه پیوند قلب به اهمیت آن در تکمیل آموزش فراگیران و دستیاران اشاره کرد.
وی، ساخت پردیس مرکزی را یکی از دغدغههای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر با توجه به محدودیت منابع مالی تلاش ما اداره بهینه سیستم است و بعد از آن به توسعه خواهیم پرداخت.
قیداری با اشاره به کسب رتبه اول در پژوهش ابراز امیدواری کرد که در حوزه آموزش نیز جایگاه اول کشوری را کسب کنیم و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حوزه پزشکی جایگاه بینالمللی برتر منطقه و ملی را داشته باشد.
وی، تمرکززدایی همراه با نظارت را یکی از سیاستهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برشمرد و بر آن تاکید کرد.
قیداری، یکی از محوریترین سیاستهای مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را تکریم پرسنل برشمرد و تاکید کرد: پرسنل باید در محیطی مملو از عدالت و انضباط، کار کنند.
تاکید بر ساخت یا تهیه پرستارسرا برای جذب و نگهداشت پرستاران، همافزایی مراکز با دانشگاه و تدوین بستهای برای جذب و نگهداشت نیروی پرستاری از دیگر تأکیدات رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این نشست بود.
قیداری در ادامه با اشاره بر اهمیت نیروی انسانی در عملکرد سازمانها، بر لزوم برنامهریزی برای افزایش رضایتمندی پرسنل تاکید کرد.
بنابر همین گزارش، علیاکبر ولایتی رئیس بیمارستان دکتر مسیح دانشوری نیز در این نشست ضمن خوشآمدگویی به دکتر قیداری و تبریک روز پرستار، از تلاشها و فداکاریهای مدافعان سلامت بهویژه کادر پرستاری و درمانی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری تقدیر و تشکر کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای علمی و انسانی ارزشمند در مجموعههای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد: امیدوارم با حضور دکتر قیداری در رأس دانشگاه، مسیر پیشرو روشنتر از گذشته باشد و شاهد ارتقای بیش از پیش جایگاه دانشگاه و بیمارستانهای تابعه در ارائه خدمات درمانی و پژوهشی به مردم شریف ایران باشیم.
رئیس بیمارستان دکتر مسیح دانشوری همچنین از زحمات شبانهروزی و دلسوزانه همه مسئولان، مدیران و همکاران حوزه سلامت در بخشهای مختلف کشور قدردانی کرد.
در این نشست، گزارشی از عملکرد و برنامههای جاری مجموعه ارائه شد و مسئولان دانشگاه ضمن بررسی روند فعالیتها، دیدگاهها، پیشنهادها و راهکارهای خود را برای ارتقای کیفیت عملکرد و خدمات مرکز مطرح کردند.
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