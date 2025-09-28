قیداری: کارکنان سلامت در جنگ ۱۲ روزه ایثار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل قیداری، روز یکشنبه ششم مهر ۱۴۰۴، در همایش «در امتداد ایثار»، گفت: فرزندان ایران زمین، در هشت سال دفاع مقدس جانانه مبارزه و مقاومت کردند و در جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد تکرار همین روحیه مقاومت و مشارکت عمومی بودیم.

وی با اشاره به رشادت و ایثار کادر سلامت در جنگ ۱۲ روزه، افزود: به نمایندگی از وزارت بهداشت، از کارکنان خدوم سلامت که در سخت ترین شرایط، بر بالین بیماران ماندند و نجات بخش هموطنان خود بودند، قدردانی می کنم.

قیداری با عنوان این مطلب که ۳۵ درصد مجروحین جنگ ۱۲ روزه در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معالجه شدند، ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه، شاهد ایثار و رشادت همکارانی بودیم که از رفتن به منزل سر باز زدند و ماندند تا به مجروحین رسیدگی کنند.

وی گفت: دفاع، یک مبارزه برای حفظ سرزمین، جان، ناموس و آیین است و ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، به خوبی این وظیفه را انجام دادند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مشارکت عمومی را مهم ترین ویژگی جنگ ۱۲ روزه دانست.