  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

قیداری: کارکنان سلامت در جنگ ۱۲ روزه ایثار کردند

قیداری: کارکنان سلامت در جنگ ۱۲ روزه ایثار کردند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مهم ترین ویژگی جنگ ۱۲ روزه را مشارکت عمومی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل قیداری، روز یکشنبه ششم مهر ۱۴۰۴، در همایش «در امتداد ایثار»، گفت: فرزندان ایران زمین، در هشت سال دفاع مقدس جانانه مبارزه و مقاومت کردند و در جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد تکرار همین روحیه مقاومت و مشارکت عمومی بودیم.

وی با اشاره به رشادت و ایثار کادر سلامت در جنگ ۱۲ روزه، افزود: به نمایندگی از وزارت بهداشت، از کارکنان خدوم سلامت که در سخت ترین شرایط، بر بالین بیماران ماندند و نجات بخش هموطنان خود بودند، قدردانی می کنم.

قیداری با عنوان این مطلب که ۳۵ درصد مجروحین جنگ ۱۲ روزه در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معالجه شدند، ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه، شاهد ایثار و رشادت همکارانی بودیم که از رفتن به منزل سر باز زدند و ماندند تا به مجروحین رسیدگی کنند.

وی گفت: دفاع، یک مبارزه برای حفظ سرزمین، جان، ناموس و آیین است و ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، به خوبی این وظیفه را انجام دادند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مشارکت عمومی را مهم ترین ویژگی جنگ ۱۲ روزه دانست.

کد خبر 6604333
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها