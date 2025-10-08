به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، گزارشی از وضعیت حمل‌ونقل ریلی کشور در خصوص فرصت‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری ایجادشده، عملکرد حمل‌ونقل ریلی در دولت چهاردهم، مقایسه عملکرد با سال‌های گذشته، روند خصوصی‌سازی و چالش‌های این صنعت ارائه شد که مورد توجه نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در ادامه این نشست، نقطه‌نظرات نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی را بجا، صحیح و دارای قابلیت اجرا عنوان کرد و عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل‌ونقل ریلی طی یک سال گذشته را مطلوب توصیف کرد و یکی از مشکلات موجود در حوزه حمل‌ونقل ریلی را تجمیع تعهداتی دانست که از دوره‌های قبل تا امروز باقی مانده‌اند.

وی افزود: دولت امکان پاسخگویی به همه آن‌ها را با توجه به تحریم‌های ظالمانه دشمن، کمبود منابع مالی و فشار موجود بر صنعت ریلی ندارد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشارکت قابل توجه بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل ریلی طی یک سال گذشته گفت: اگرچه سرعت مشارکت بخش خصوصی با میزان مطالبات همخوانی ندارد، اما تغییر رویه‌ها در این بخش مشهود است.

صادق یکی از اصلی‌ترین چالش‌های صنعت حمل‌ونقل ریلی را نظام قیمت‌گذاری یارانه‌ای سوخت و نظام قیمت‌گذاری تکلیفی حمل‌ونقل ریلی دانست، موضوعی که مورد تأکید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بود.

عضو کابینه دولت چهاردهم بیان کرد: این موارد با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی و حمایت‌های مجلس شورای اسلامی در داخل دولت بررسی و نتیجه‌گیری خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی در پایان بیان کرد: تلاش می‌کنیم با حمایت مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌ها، پروژه‌های بیشتری در حوزه حمل‌ونقل ریلی به‌صورت مشارکتی انجام شود.