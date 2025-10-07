به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی امروز (سهشنبه، ۱۵ مهر) در مراسم بزرگداشت روز جهانی اسکان بشر با بیان اینکه ماه اکتبر و امروز جهانی اسکان بشر یادآور مسئولیت مشترک ما در برابر زمین و انسان است، گفت: شعار امسال، بحرانهای شهری و پاسخ ما، بیش از هر زمان دیگری ضرورت همبستگی جهانی را یادآوری میکند.
وی افزود: امروز شهرها صرفاً ترکیبی از ساختمان و خیابان نیستند، بلکه صحنه زندگی انسان، تبلور فرهنگ، دانش، نوآوری و همزیستی هستند. هر تصمیمی که برای شهرها اتخاذ میکنیم، در واقع تصمیمی برای سرنوشت انسان است و این نوع نگاه متضمن رویکردی چندبخشی، چندسطحی، یکپارچه و فراگیر در امر توسعه شهری است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش بحرانهای شهری در دهههای اخیر، گفت: جهان شاهد افزایش نگرانکننده بحرانهایی بوده است که زیست و سکونت انسان را تهدید میکنند؛ تغییرات اقلیمی، خشکسالی، سیل، فرو نشست زمین، طوفانهای گرد و غبار و آتشسوزیهای گسترده دیگر رویدادهای استثنایی نیستند بلکه بخشی از روزمره بسیاری از کشورها شدهاند. لذا ضرورت دارد تابآوری شهری و آمادگی در برابر بلایا در سطح سیاستگذاری و توسعه ملی در دستور کار قرار گیرد.
وی بیان کرد: ادغام مدیریت ریسک در تمام برنامههای راهبردی توسعه شهری و راهبری سیاستهای مبتنی بر برنامهریزی در حوزه شهری از اهمیت ویژهای برخوردار است. تعامل و همکاری میان وزارتخانهها و دانشگاهها میتواند شکاف میان نظریه و عمل را پر کند. در این میان، مشارکت جامعه مدنی و سازمانهای غیر دولتی در کنار برنامهریزان شهری، معماران، مهندسان و شرکای بخش خصوصی به عنوان سازندگان تابآوری فردا نیز به همان اندازه حائز اهمیت است.
صادق تأکید کرد: بهرهگیری از تجربیات بینالمللی و همگام شدن با اقدام جهانی برای مواجهه با بحرانها و توجه به دستور کارهای جهانی، به ویژه با توجه به مرزهای اثر بحرانهای طبیعی، بسیار مهم و تعیینکننده است. در کشور ما، رویکرد یکپارچگی در اقدام همواره در دستور کار برنامهریزان شهری قرار داشته و وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه حاکمیتی و سیاستگذار، در همکاری با سایر نهادها و دستگاهها گامهایی عملیاتی برداشته است.
عضو کابینه دولت چهاردهم افزود: نمونههایی از این اقدامات شامل برنامه اقدام برای ساماندهی و تمرکززدایی از کلانشهر تهران، سیاستهای توسعه دریا محور با تأکید بر سواحل مکران در جنوب شرق ایران، برنامه عملیاتی در جهت تأمین زمین مورد نیاز برای مسکن و توسعه شهری با رعایت اصول پایدار و ضوابط ایمنی و پدافند غیرعامل، تصویب سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و تصویب بسته تشویقی رونق سکونت در محدودههای تاریخی با هدف تسهیل نوسازی و مرمت بناهای تاریخی است.
وی با اشاره به اهمیت همبستگی جهانی در برابر بحرانهای شهری، به پیامدهای جنگ اخیر، گفت: جنگی که برای دومین بار در نیم قرن اخیر بر ملت ما تحمیل شد، گریبانگیر زیستبوم این ملت شده است. در جریان جنگ اخیر ۱۲ روزه، خانهها، بیمارستانها، خوابگاههای دانشجویان و حتی چهارراههای شهری عمداً هدف قرار گرفتند و به ۹ هزار و ۱۳۴ واحد مسکونی آسیب رسید که هزار و ۲۱۸ واحد دیگر شرایط اسکان ایمن را ندارند.
هیچ واژهای مرگ کودک در خانهاش را توجیه نمیکند
صادق افزود: در ۶ استان دیگر کشور نیز ۷۶۱ واحد مسکونی آسیب دیدهاند. بیش از ۳۰۰ زن غیرهدف مستقیم مهمات جنگی قرار گرفتند که ۱۲۶ نفر از آنها جان خود را از دست دادند. همچنین ۲۱۵ کودک و نوجوان زخمی شدند و ۴۷ کودک جان خود را از دست دادند. کوچکترین قربانیان این جنگ، رایان دو ماهه و محمدعلی ۹ ماهه بودند.
وی با اشاره به آثار جنگ اخیر بر زیرساختهای شهری و سکونت مردم، تصریح کرد: در جریان جنگ اخیر، ۱۱ آمبولانس و ۶ پایگاه اورژانس از بین رفتند، بدون آنکه هیچ مرکز نظامی در نزدیکی آنها وجود داشته باشد. همچنین ۹ بیمارستان آسیب دیدند و دو بیمارستان از جمله بیمارستان فارابی کرمانشاه تخلیه شدند، در حالی که بیماران بخش ICU به دستگاههای تنفس متصل بودند. علاوه بر این، روستاها نیز به سه مرکز بهداشتی حمله شد و ۲۰ نفر از پرسنل سلامت، از جمله ۱۶ نفر خارجی، آسیب دیدند.
وجدان بشری باید میان انسانیت و خشونت مرزی بکشد
صادق ادامه داد: باندها و تأسیسات فرودگاههای غیرنظامی تهران، تبریز و اصفهان هدف قرار گرفت که جز تلاش مظلومانه رژیم صهیونیستی برای مختل کردن زیست روزمره شهروندان، منطق دیگری برای آن نمیتوان جستجو کرد. به عنوان یک مادر میپرسم، کدام واژه در جهان میتواند مرگ کودکی را در خانهاش توجیه کند؟ کدام معاهده میتواند اعتبار داشته باشد وقتی بیمارستانها و مدارس هدف حمله نظامی قرار میگیرند؟ وجدان بشری باید مرزی میان انسانیت و خشونت بکشد.
وی تاکید کرد: این حوادث آشکارا در تضاد با روح منشور ملل متحد، دستور کار جدید شهری و اهداف توسعه پایدار، به ویژه اهداف ۱۱ و ۱۳، هستند که بر ایجاد شهرهای تابآور تأکید دارند. چگونه میتوان از تابآوری سخن گفت وقتی سکونتگاهها و زیرساختهای شهری خود آماج حمله هستند؟ چگونه میتوان از پایداری گفت وقتی زنان و کودکان در خانههایشان قربانی میشوند؟ اگر شهرها پناهگاه زندگی هستند، این حملات علیه حیات بشر و آینده آن است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: بحران انرژی امروز به مسئلهای بنیادین در معادله زیست انسان بدل شده است. پیمانهای بینالمللی چون توافق «کیوتو» و «پاریس» از ما میخواهند سهم سوختهای فسیلی را کاهش دهیم و به سمت منابع پاک برویم. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای موثر اوپک با درک عمیق از این مسئولیت، مسیر گذار انرژی به سمت انرژیهای نو و پاک را در پیش گرفته است. اما در همین مسیر شاهد هدف قرار گرفتن عامدانه دانشمندان هستهای و دانشگاهیان ایران بودهایم، که هدفی جز خودکفایی در دستیابی به چرخه هستهای ایمن، غیرنظامی و صلحطلبانه نداشتهاند.
عضو کابینه دولت چهاردهم یادآور شد: این اقدامات نه تنها حمله به علم و توسعه ملی ماست، بلکه ادامه یک روند ۱۵ ساله ترورهای سیستماتیک است که امنیت علم و وجدان بشری را هدف قرار داده است. تحریمها و فشارهای یکجانبه تنها بر سیاست و اقتصاد تاثیر نمیگذارند؛ آنها کیفیت زندگی انسانها را هدف قرار دادهاند و باعث افزایش نابرابری و خشونتهای پنهان در شهرها شدهاند.
وی گفت: در چنین شرایطی، تابآوری شهری و پایداری محیطی به عنوان ارکان سیاستهای ملی توسعه اهمیت دوچندان یافتهاند. وزارت راه و شهرسازی از سالها پیش برنامههایی چون بازآفرینی شهری، توسعه دریا محور، ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و ارتقای ایمنی زندگی را دنبال کرده است. ما به همکاریهای بینالمللی باور داریم و به گفتگو میان ملتها و نهادها برای انتقال تجربیات، دانش و ساخت جهانی عادلانه ایمان داریم.
صادق افزود: در روز جهانی بشر باید به یاد آوریم که ماموریت ما فراتر از ساختمانها و سازهها است. خانه انسانیت باید از ویرانی نجات یابد؛ هیچ مادری نباید فرزندش را در خانهاش از دست بدهد، هیچ شهری نباید زیر سایه تحریم یا جنگ نفسش را حبس کند و هیچ ملتی نباید از دسترسی به انرژی پاک و علم محروم شود. بگذارید شهرها دوباره زندگی باشند، نه میدان جنگ.
وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: بگذارید پیمانهای جهانی از بند کاغذها رها شوند و در وجدان سیاستگذاران بنشینند و بگذارید زنان و مادران بار دیگر بر ویرانهها نهاد امید بکارند. به نام صلح، عدالت و کرامت انسانی، روز جهانی بشر را گرامی میداریم.
