یوسفیان: نقش روستائیان در حفظ فرهنگ و اقتصاد کلیدی است

علی محمد یوسفیان در حاشیه آیین اختتامیه جشنواره بازیهای بومی و محلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روستائیان پایه و اساس توسعه اقتصادی هستند.
وی ضمن عرض تبریک «روز روستا» ابراز کرد: نقش حیاتی روستاییان در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مهم و از آنان می توان به عنوان امیدآفرینان جامعه یاد کرد.
فرماندار آران و بیدگل تصریح کرد: پانزدهم مهرماه فرصتی است برای تجلیل از کسانی که بیمنت، امید را در جامعه زنده میکنند و با دستان پرمهر، برکت را بر سفرههای مردم جاری میسازند.
وی با اشاره به فعالیتهای تولیدی روستاییان خاطرنشان کرد: عزیزان ما در روستاها، علاوه بر تولید مواد غذایی و فعالیتهای کشاورزی، نگهبانان اصلی فرهنگ و آداب و رسوم محلی هستند.
یوسفیان افزود: با حفظ سنتها و سبکهای زندگی قدیمی، روستاییان ارتقای سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روستا را رقم میزنند.
وی همچنین به تأثیر رویدادهای اخیر بر انسجام ملی اشاره کرد و گفت: رویدادهایی که در سطح کشور بعد از جنگ ۱۲ روزه اتفاق افتاد، به نوعی حس همدلی، همبستگی و کنار هم بودن را در میان مردم ترویج کرد و حضور خانوادههای معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه در این آیین نیز این حس را در جامعه تقویت میکند.
فرماندار شهرستان آران و بیدگل، در پایان از دستاندرکاران برگزاری جشنواره بازیهای بومی و محلی، تشکر و قدردانی کرد و موفقیت روزافزون آنان را در حفظ و ترویج میراث فرهنگی منطقه مسئلت نمود.
