نخستین المپیاد بازی های بومی و محلی روستائیان برگزار می شود

مهدی رعایایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره از المپیاد در هشت رشته ورزشی به مدت سه ماه در محل سالن شهدای ورزشکار شهرستان برگزار می شود.

وی با اشاره به حضور ورزشکاران ۱۱ روستا و سه شهر تابعه شهرستان در این المپیاد ورزشی ابراز داشت: ۴۲۰ ورزشکار روستایی و شهری در بخش های مختلف با یکدیگر به رقابت می پردازند.

رئیس هیات ورزش های بومی و محلی آران و بیدگل به کسب عنوان های مختلف استانی روستائیان آران و بیدگل در مسابقات مختلف هم اشاره کرد و گفت: لی لی، دویدن با گونی، دال پلان، هفت سنگ، طناب زنی، نشانه روی پا، دارت و تنیس روی میز از رشته هایی است که ورزشکاران در آن به رقابت خواهند پرداخت.

وی هدف از برگزاری جشنواره بازی های بومی محلی را ایجاد شور و نشاط اجتماعی در بین مردم به ویژه جوانان روستایی عنوان کرد.

رعایایی تاکید کرد: ورزش های سنتی و بازی های محلی هویت و گنجینه ای از باورهای فرهنگی اقوام ایرانی است که باید در برگزاری آنها کوشا بود.

وی افزود: شادابی، شور و نشاط، تقویت قوای روحی، همکاری و مشارکت جویی از هدف های برپایی جشنواره های سنتی و بومی است که در این شهرستان به آن توجه جدی شده است.

آران و بیدگل با ۱۰۳ هزار نفر جمعیت، چهار شهر و ۱۱ روستا در شمالی ترین نقطه استان اصفهان واقع شده است.