به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از دو ماه تا آغاز نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان باقی مانده است؛ رقابتی که از ۳۰ آبان تا ۱۶ آذر به میزبانی فیلیپین برگزار می‌شود و تیم ملی فوتسال زنان ایران نیز به‌عنوان تیم سوم آسیا در آن حضور دارد. با وجود جایگاه پرافتخار این تیم در قاره کهن نشانه‌ها حاکی از آن است که شاگردان شهرزاد مظفر با شرایط ایده آل فاصله دارند و اگر همین روند ادامه یابد ناکامی در این میدان مهم چندان دور از ذهن نخواهد بود.

فقط اردوهای داخلی؛ بدون بازی تدارکاتی جدی

تاکنون تمرینات تیم ملی به اردوهای داخلی محدود شده و هیچ بازی تدارکاتی رسمی در تقویم دیده نشده است. شهرزاد مظفر سرمربی تیم در آخرین گفتگوی خود اعلام کرده که اواخر مهر دو دیدار دوستانه با تیم ملی روسیه برگزار خواهد شد و پس از آن بازیکنان برای حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی آماده می‌شوند. اگرچه این دو بازی می‌تواند بخشی از کمبود مسابقات تدارکاتی را جبران کند اما فاصله زمانی کوتاه تا آغاز جام جهانی و کیفیت بالای حریفان گروه ایران نشان می‌دهد که این تدارکات دیرهنگام برای رسیدن به آمادگی کامل کافی نخواهد بود.

ریاض؛ تنها ایستگاه رسمی پیش از جام جهانی

تیم ملی فوتسال زنان ایران پیش از حضور در جام جهانی تنها یک رویداد رسمی در تقویم خود دارد. بازی‌های کشورهای اسلامی که آبان‌ماه به میزبانی ریاض عربستان برگزار می‌شود. با این حال هنوز مشخص نیست هدف‌گذاری تیم ملی در این رقابت‌ها چیست؛ آیا قرار است برای کسب سکو بجنگد یا صرفاً به‌عنوان یک مرحله آماده‌سازی به آن نگاه شود؟ گذشته از این با توجه به سطح کیفی این تورنمنت بعید است این مسابقات بتواند نقش یک بازی تدارکاتی جدی و مؤثر را برای شاگردان شهرزاد مظفر ایفا کند. این در حالی است که تیم ملی در جام جهانی با قرعه‌ای بسیار سخت روبه‌روست و باید برابر قدرت‌های بزرگی چون برزیل، ایتالیا و پاناما قرار بگیرد؛ بنابراین نباید انتظار داشت دیدارهای ریاض فاصله فنی و تاکتیکی ایران با این حریفان قدرتمند را کاهش دهد.

گروه مرگ؛ برزیل، ایتالیا و پاناما

بر اساس قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۵ ایران با تیم‌های برزیل، ایتالیا و پاناما هم‌گروه شده است. برزیل پرافتخارترین تیم فوتسال زنان جهان محسوب می‌شود و از بازیکنان حرفه‌ای با تجربه مسابقات بین‌المللی بهره می‌برد. ایتالیا نیز طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری چشمگیری روی فوتسال زنان انجام داده و لیگ داخلی قدرتمندی دارد. حتی پاناما که شاید در نگاه نخست حریفی آسان تصور شود در تورنمنت‌های اخیر پیشرفت قابل‌توجهی نشان داده است. در چنین شرایطی تیم ملی ایران برای صعود از گروه نیازمند آمادگی فنی، بدنی و ذهنی بالایی است که فعلاً نشانه‌های کافی از آن به چشم نمی‌خورد.

تیم ملی فوتسال زنان ایران کمتر از دو ماه تا بزرگ‌ترین آزمون تاریخ خود فاصله دارد ولی با تکیه صرف بر اردوهای داخلی و تنها دو بازی دوستانه با روسیه راهی مسابقاتی می‌شود که در آن با قدرت‌های درجه‌یک جهان روبه‌رو خواهد شد.

در بهترین حالت بازی‌های کشورهای اسلامی می‌تواند به‌عنوان تمرین و شبیه‌سازی رقابت‌های بین‌المللی به کار آید اما بعید است به رفع کاستی‌های فنی و تاکتیکی کمک جدی کند. اگر فدراسیون فوتبال به سرعت برای فراهم کردن تدارکات بیشتر و هدف‌گذاری روشن اقدام نکند احتمال ناکامی ایران در نخستین حضور در جام جهانی فوتسال زنان بسیار بالاست؛ ناکامی‌ای که می‌توانست با برنامه‌ریزی دقیق‌تر از همین امروز پیشگیری شود.