به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان در حالی جریان دارد که در هفته پنجم باید شاهد یکی از حساسترین دیدارهای فصل باشیم. دو تیم گلگهر سیرجان و خاتون بم نمایندگان کرمان و مدعیان همیشگی قهرمانی این بار هم برابر هم صفآرایی خواهند کرد.
این مسابقه علاوه بر جنبه حیثیتی تأثیر مستقیمی بر تعیین صدرنشین لیگ دارد. شاگردان مریم جهاننجاتی در گلگهر با چهار پیروزی متوالی توانستهاند ۱۲ امتیاز کامل را به دست آورند و در صدر جدول قرار بگیرند. در سوی دیگر خاتون بم با یک بازی کمتر در جایگاه دوم ایستاده و نشان داده که مثل همیشه رقیب اصلی برای قهرمانی است.
عملکرد شاگردان مرضیه جعفری در سه دیدار اخیر بسیار درخشان بوده است؛ آنها موفق شدهاند ۱۹ گل به ثمر برسانند و خط حمله قدرتمند خود را به رخ حریفان بکشند. این آمار نشان میدهد که گلگهر برای حفظ صدرنشینی کار سختی مقابل خاتون بم خواهد داشت.
دربی کرمان همواره یکی از جذابترین دیدارهای فوتبال زنان ایران بوده و سابقه سالها رقابت دو تیم در کورس قهرمانی حساسیت این مسابقه را دوچندان کرده است. حالا باید دید در تقابل هفته پنجم گلگهر میتواند روند پیروزیهایش را ادامه دهد یا خاتون بم با یک برد مهم جایگاه صدر جدول را پس خواهد گرفت.
مریم جهاننجاتی سرمربی تیم فوتبال زنان گلگهر سیرجان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیمش در لیگ برتر اظهار کرد: قرعه سختی نصیب ما شد. از همان هفته اول با سپاهان بازی کردیم؛ در هفته دوم و سوم هم با ایلام و پرسپولیس و این هفته هم با ملوان دیدار داشتیم. حالا هم باید دربی استان کرمان برابر خاتون بم را برگزار کنیم که همیشه حساس و سرنوشتساز بوده است. با این حال سعی کردیم با پیشفصل خوبی وارد مسابقات شویم و بازیکنانی را که نیاز داشتیم را جذب کنیم. امیدوارم مصدومان تیم هم به بازی برابر خاتون بم برسند تا در شرایط ایدهآل قرار بگیریم.
وی درباره سطح لیگ امسال گفت: این فصل لیگ متفاوتی داریم. خاتون بم توانسته شاکله اصلی تیمش را حفظ کند و حتی چند بازیکن کلیدی سپاهان را هم جذب کرده است. اما دیگر تیمها هم تقویت شدهاند. امسال هیچ تیمی از پیش بازنده نیست؛ ایلام توانست سپاهان را ببرد و ملوان برابر شیراز به تساوی رسید. همین نتایج نشان میدهد رقابتها فشردهتر و جذابتر شده است. حضور باشگاههای بزرگ مانند پرسپولیس هم باعث توجه بیشتر رسانهها و رشد کیفیت لیگ زنان شده است.
سرمربی گلگهر درباره تعطیلی احتمالی لیگ به دلیل تورنمنت سهجانبه تیم ملی گفت: امیدوارم شرایطی فراهم شود که تیم ملی و باشگاهها هر دو متضرر نشوند. باید اردوها طوری برنامهریزی شود که هم سرمربی تیم ملی فرصت آمادهسازی داشته باشد و هم روند نتیجهگیری باشگاهها آسیب نبیند.
جهاننجاتی در مورد انتخاب مرضیه جعفری بهعنوان سرمربی همزمان تیم ملی و تیم خاتون عنوان کرد: هر چند از دید قانون این امر تضاد منافع ایجاد می کند ولی این تصمیم فدراسیون بوده و باید به آن احترام گذاشت. مربیان درجه یک در فوتبال بانوان محدودند و در چنین شرایطی باید همه کمک کنیم تا تیم ملی بهترین عملکرد را داشته باشد.
وی در پایان درباره شانس صعود تیم ملی در جام ملتهای آسیا گفت: قرعه سختی داریم. عبور از مرحله اول برای ما همیشه ممکن بوده اما مرحله دوم دشوارتر است. امیدوارم بازیکنان بتوانند نمایشی شایسته از فوتبال زنان ایران ارائه دهند.
