۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹

سرهنگ علی دامیان مسئول جدید سازمان بسیج ورزشکاران کرمانشاه شد

سرهنگ علی دامیان مسئول جدید سازمان بسیج ورزشکاران کرمانشاه شد

کرمانشاه - در آیینی با حضور جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) و جمعی از فرماندهان و ورزشکاران، سرهنگ پاسدار علی دامیان به عنوان مسئول جدید سازمان بسیج ورزشکاران کرمانشاه معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه مسئول سازمان بسیج ورزشکاران استان کرمانشاه ظهر چهارشنبه با حضور جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص)، جمعی از فرماندهان، مسئولان و پیشکسوتان عرصه ورزش در محل سالن اجتماعات سپاه برگزار شد.

در این آیین، از خدمات و تلاش‌های سرهنگ پاسدار حسین نوری در دوران تصدی مسئولیت این سازمان قدردانی شد. نوری طی مدت مسئولیت خود، برنامه‌های متنوع فرهنگی، ورزشی و تربیتی در راستای ترویج روحیه پهلوانی و اخلاق ورزشی در بین جوانان و ورزشکاران استان اجرا کرده بود.

در ادامه این مراسم، با صدور حکمی از سوی سردار فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص)، سرهنگ پاسدار علی دامیان به عنوان مسئول جدید سازمان بسیج ورزشکاران استان کرمانشاه منصوب شد.

