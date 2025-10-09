«اغتشاش در کازابلانکا»، رمان مصطفی جمشیدی با نویسنده آلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، «اغتشاش در کازابلانکا» رمان تازه مصطفی جمشیدی درباره فلسطین منتشر شد.

مصطفی جشمیدی نویسنده «اغتشاش در کازابلانکا» درباره این رمان، گفت: داستان این کتاب حکایت یک زن مسیحی در مراکش است که به روایت یک فعال عرصه هنر (خریدار کلکسیون‌های نقاشی) ارائه می‌شود. «مارا» زن مسیحی با آواره‌های فلسطینی که از اردوگاه‌ها رانده شده و لاجرم در آن نقطه از زمین و در کارخانه توتون‌سازی کار می‌کنند، ارتباط دارد. حالا این زن مسیحی حکایت آواره شدن آن‌ها از سرزمین‌های خود را در کتابی روایت می‌کند. لایه‌های روایت همچنین به بیوگرافی خود این فعال که روزگاری در تهران به سر می‌برده است، ‌ مربوط است.

«اغتشاش در کازابلانکا» تلاشی داستانی است که با توجه به حوادث چند دهه گذشته فلسطین و رنج مردمان آن نوشته شده است. این رمان، در یک بسامد تکنیکی مدرن، سعی دارد تحت الهام و تفسیر از تابلوی «کرانیکا» اثر پیکاسو به مبارزه مردم فلسطین با دشمن صهیونیستی اشاره کند و با بازسازی تابلوی کرانیکا، روایت‌گر جنایات و بمباران‌های غیرانسانی‌ اسرائیل باشد. تابلوی گرانیکا اثر پیکاسو درباره بمباران مردم بی‌پناه دهکده گرانیکای اسپانیا است و جمشیدی در این رمان تلاش کرده با توجه به این تابلو، به رنج مردم فلسطین بپردازد.

در معرفی این اثر آمده است: حوادث اخیر و نیز صبغه اعتراضی شخصیت‌های آن از دیرباز به جهت مقابله با زورگویی دشمن غدار، از مولفه‌های این رمان است؛ رمانی لایه به لایه که قسمتی از آن توسط رمان‌نویس آلمانی فرانسوی جاری و نگاشته می‌شود. اتفاقات عمدتاً در کنار یک کارخانه کبریت‌سازی و توتون‌سازی ترسیم شده (در دهه ۸۰ میلادی است) که در آنجا این زن به کار تمشیت کارگران آواره فلسطینی می‌پردازد.

کتاب «اغتشاش در کازابلانکا» اثر مصطفی جمشیدی توسط نشر هاجر به بازار کتاب آمده است.