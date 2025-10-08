به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مشهدلو، فرمانده پاسگاه پلیس راه آزادراه قم–تهران، از توقیف یک دستگاه خودروی سواری دوج بهدلیل حرکت با سرعت 220 کیلومتر در ساعت خبر داد و اظهار کرد:در محور آزادراه قم–تهران، خودروی سواری دوج به علت رانندگی با سرعت بحرانی و عدم توجه به فرمان ایست چند تیم پلیس، شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس با ایجاد ترافیک مصنوعی در محدوده عوارضی قم موفق شدند این خودرو را متوقف کنند.
به گفته فرمانده پاسگاه، خودروی مذکور پس از توقیف به پارکینگ منتقل شد و پرونده تخلف برای راننده متخلف تشکیل شد.
سرهنگ مشهدلو در پایان با هشدار به رانندگان خاطرنشان کرد:رانندگی پرسرعت، بهویژه در آزادراهها، خطری جدی برای جان خود راننده و دیگر کاربران جادهای است. پلیس با هرگونه رفتار پرخطر و قانونگریزانه در جادهها بهصورت قاطع و بدون اغماض برخورد میکند.
