خودروی خارجی با سرعت ۲۲۰ کیلومتر در قم زمین‌گیر شد!

قم- فرمانده پاسگاه پلیس راه آزادراه قم–تهران، از توقیف یک دستگاه خودروی سواری دوج به‌دلیل حرکت با سرعت ۲۲۰ کیلومتر در ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مشهدلو، فرمانده پاسگاه پلیس راه آزادراه قم–تهران، از توقیف یک دستگاه خودروی سواری دوج به‌دلیل حرکت با سرعت 220 کیلومتر در ساعت خبر داد و اظهار کرد:در محور آزادراه قم–تهران، خودروی سواری دوج به علت رانندگی با سرعت بحرانی و عدم توجه به فرمان ایست چند تیم پلیس، شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با ایجاد ترافیک مصنوعی در محدوده عوارضی قم موفق شدند این خودرو را متوقف کنند.

به گفته فرمانده پاسگاه، خودروی مذکور پس از توقیف به پارکینگ منتقل شد و پرونده تخلف برای راننده متخلف تشکیل شد.

سرهنگ مشهدلو در پایان با هشدار به رانندگان خاطرنشان کرد:رانندگی پرسرعت، به‌ویژه در آزادراه‌ها، خطری جدی برای جان خود راننده و دیگر کاربران جاده‌ای است. پلیس با هرگونه رفتار پرخطر و قانون‌گریزانه در جاده‌ها به‌صورت قاطع و بدون اغماض برخورد می‌کند.

