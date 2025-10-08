به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، محدودیتهای ترافیکی محورهای شمال کشور از روز چهارشنبه ۱۶ مهر تا شنبه ۱۹ مهر را اعلام کرد.
ممنوعیت تردد موتور سیکلتها در محورهای شمالی
وی گفت: تردد موتور سیکلتها از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۶ مهر تا ساعت ۷ صبح شنبه ۱۹ مهر در محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران-سمنان-مشهد ممنوع است.
وی افزود: موتور سیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام ماموریتهای ضروری بلامانع خواهند بود.
محدودیتهای محور کرج چالوس
جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: تردد انواع تریلی، کامیون و کامیونت در این محور همچنان ممنوع است.
وی گفت: در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی اعمال خواهد شد.
سرهنگ محبی افزود: روز جمعه ۱۸ مهر از ساعت ۱۲ محدودیت تردد به سمت چالوس آغاز میشود، ساعت ۱۳ ابتدای پل زنگوله مسدود شده و از ساعت ۱۵ مسیر مرزنآباد به تهران یکطرفه خواهد شد. مسیر جاده قدیم کرج چالوس تا پل زنگوله برای ساکنان محلی آزاد است اما ورود خودروها از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع است.
محدودیتهای محور هراز
وی توضیح داد: تردد کلیه تریلیها همچنان در محور هراز ممنوع است و کامیونها و کامیونتها به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ روزهای ۱۶ تا ۱۸ مهر اجازه تردد ندارند.
وی افزود: در صورت افزایش ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان اعمال خواهد شد.
سرهنگ محبی اعلام کرد: روز جمعه ۱۸ مهر از ساعت ۱۷ تا ۲۰ محدودیت یکطرفه از انتهای محور پل حاجیآباد به سمت خروجی فشم برقرار میشود.
وی در پایان گفت: تمامی محدودیتها بر اساس شرایط ترافیکی و تصمیم مأموران پلیس راه قابل تغییر است و رعایت آنها به تسهیل تردد و کاهش حوادث کمک خواهد کرد.
