۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

اعمال محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته در جاده‌های مازندران

ساری- محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته در جاده‌های استان مازندران از ظهر چهارشنبه تا صبح شنبه اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته در جاده‌های استان مازندران از امروز چهارشنبه ۳ دی تا صبح شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ به اجرا در می‌آید.

این محدودیت‌ها شامل تردد موتور سیکلت‌ها، خودروهای سبک و سنگین در محورهای اصلی استان، از جمله کرج-چالوس، هراز و فشم است. همچنین در برخی از محورهای پر ترافیک، محدودیت‌های یکطرفه به منظور روان‌سازی ترافیک و جلوگیری از مشکلات ناشی از افزایش حجم تردد اعمال خواهد شد.

تردد موتور سیکلت‌ها از ساعت ۱۲ ظهر امروز چهارشنبه ۳ دی ماه تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۶ دی ماه از محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران و بالعکس ممنوع است.

موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی که در حال انجام مأموریت‌های ضروری باشند، از این محدودیت مستثنی خواهند بود و می‌توانند در مسیرهای مجاز تردد کنند.

رانندگان باید پیش از سفر از وضعیت جاده‌ها و محدودیت‌های اعمالی مطلع شوند و با توجه به شرایط ترافیکی به انتخاب بهترین مسیر اقدام کنند تا از هرگونه مشکل ترافیکی جلوگیری شود

