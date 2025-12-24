به گزارش خبرگزاری مهر، محدودیتهای ترافیکی پایان هفته در جادههای استان مازندران از امروز چهارشنبه ۳ دی تا صبح شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ به اجرا در میآید.
این محدودیتها شامل تردد موتور سیکلتها، خودروهای سبک و سنگین در محورهای اصلی استان، از جمله کرج-چالوس، هراز و فشم است. همچنین در برخی از محورهای پر ترافیک، محدودیتهای یکطرفه به منظور روانسازی ترافیک و جلوگیری از مشکلات ناشی از افزایش حجم تردد اعمال خواهد شد.
تردد موتور سیکلتها از ساعت ۱۲ ظهر امروز چهارشنبه ۳ دی ماه تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۶ دی ماه از محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران و بالعکس ممنوع است.
موتور سیکلتهای انتظامی و امدادی که در حال انجام مأموریتهای ضروری باشند، از این محدودیت مستثنی خواهند بود و میتوانند در مسیرهای مجاز تردد کنند.
رانندگان باید پیش از سفر از وضعیت جادهها و محدودیتهای اعمالی مطلع شوند و با توجه به شرایط ترافیکی به انتخاب بهترین مسیر اقدام کنند تا از هرگونه مشکل ترافیکی جلوگیری شود
