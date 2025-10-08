رجایی نسب: اجرای دقیق قانون و اجرای عدالت، رسالت اصلی دادگستری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب عصر چهارشنبه در مراسم تودیع رئیس دادگستری شهرستان فسا، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: اجرای عدالت بهعنوان بنیان اصلی دین مبین اسلام، محور پیشرفت جامعه و مایه استحکام نظام اسلامی است.
وی ادامه داد: قدرشناسی مردم و مسئولان شهرستان نسبت به تلاشهای صورتگرفته در دادگستری فسا را نشانهای روشن از صحت عمل و رفتار همکاران قضایی نسبت به ولی نعمتان خود است.
رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین(ع) که میفرمایند، «اِنَّ العَدلَ میزانُ الله»، افزود: بر اساس این آموزه ارزشمند، بایدها و نبایدهای خدمترسانی مشخص است و اجرای دقیق قانون، احقاق حق و ابطال باطل و عمل به عدالت، رسالت اصلی خدمتگزاران مردم به شمار میرود.
حجت الاسلام رجایی نسب گفت:روح و کالبد احکام الهی، از عدالت سرچشمه میگیرد و انتظار مردم از مجموعه قضایی، استمرار همین مسیر است تا آرامش، نظم و امنیت اجتماعی بیش از پیش تقویت شود.
رئیس دادگستری فارس تصریح کرد: افتخار ما این است که در کنار مردم و با مردم باشیم و با اتکای به حمایتهای آنان، در مسیر اجرای عدالت گام برداریم تا شاهد سربلندی و عزت روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم.
لازم به ذکر است، در این مراسم پس از تقدیر از تلاش های قاضی یعقوب رزاقی، با حکم ریاست قوه قضاییه قاضی حامد استوار به عنوان رئیس دادگستری شهرستان فسا معرفی شد.
