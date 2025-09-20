صیانت از حقوق شهروندی رویکرد محوری دستگاه قضا است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صدراله رجایینسب عصر شنبه در آئین تقدیر از قضات برتر استان که با حضور دادستان انتظامی قضات برگزار شد با اشاره به جایگاه رفیع قضاوت و مسئولیت سنگین این دستگاه در قبال جامعه گفت: اجرای دقیق آئیننامهها، نظارت مستمر بر عملکرد حوزههای قضائی و صیانت از حقوق شهروندی در این استان با جدیت دنبال میشود.
وی با بیان اینکه حضور شخصیتهای برجسته در استان فارس و سومین حرم اهل بیت (ع) انگیزهای ارزشمند برای همکاران قضائی محسوب میشود، ادامه داد:: فرمایش پیامبر گرامی اسلام (ص) مبنی بر اینکه «کلکمْ راعٍ، وَ کلکمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ» سرلوحه فعالیت تمامی کارکنان دستگاه قضاست و قضات بیش از هر مجموعه دیگری مشمول این آموزه هستند.
رئیس دادگستری فارس افزود: دادسرای انتظامی قضات نمونهای کامل از تحقق این فرمایش نبوی در عمل است و نقش بسزایی در صیانت از دستگاه قضا و ارتقای سلامت اداری و قضائی ایفا میکند.
حجت الاسلام رجایی نسب گفت: استان فارس به عنوان بزرگترین حوزه قضائی کشور به لحاظ تعذاد جایگاه ویژهای در خدمترسانی به مردم دارد و مسئولیتهای قضات این استان به دلیل گستردگی وظایف و تراکم بالای پروندهها اهمیت دوچندان در کسب رضایتمندی مراجعان دارد.
وی با اشاره به ظرفیت بالای منابع انسانی استان فارس ادامه داد: از مجموع ۷۲۷ قاضی فعال در استان فارس، ۷۵ نفر را بانوان و ۱۳۰ نفر را روحانیون تشکیل داده اند که هر یک این اقشار با تلاش و تعهد مثالزدنی در مسیر تحقق عدالت گام برمیدارند.
رئیس دادگستری فارس افزود: بازرسیها در استان فارس بر اساس مواد ۳ و ۱۳ آئیننامههای مربوطه بهصورت کامل و دقیق انجام میشود و این روند با هدف نظارت همهجانبه، صیانت از حقوق شهروندی و ارتقای کارآمدی دستگاه قضائی در استان ادامه دارد.
حجت الاسلام رجایی نسب گفت: در جریان بازرسیها در صورت مشاهده نواقص یا ایرادات، زمینه رفع اشکالات و بهبود عملکرد محور اصلی کار قرار دارد.
وی با تأکید بر استمرار این روند ادامه داد: بازرسیها بهطور منظم و مستمر انجام میشود و علاوه بر جنبه نظارتی، زمینهساز ایجاد تعامل، همافزایی و جو دوستانه میان همکاران نیز هست.
رئیس دادگستری فارس افزود: تعامل صمیمانه و همراه با همدلی میان قضات و کارکنان، آثار بسیار مثبتی بر جای گذاشته و موجب شده امور قضائی در مسیر مطلوب پیش برود و فرایند ارزشیابیها نیز با کیفیت بالا انجام شود.
حجت الاسلام رجایی نسب تصریح کرد: استان فارس همواره بهعنوان مهد علم و اندیشه بخصوص در رشته حقوق شناخته میشود و بسیاری از قضات این استان از صاحبنظران برجسته کشور هستند که در حوزههای تخصصی سرآمد به شمار میآیند.
نظر شما