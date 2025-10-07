به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب با ابراز رضایت از نحوه اجرای عفو معیاری در زندان‌های فارس گفت: طی برنامه ریزی انجام شده در این هفته همه حوزه‌های قضایی استان فارس مکلف به حضور در زندان‌های حوزه‌های قضایی استان شدند.

وی با تأکید بر اینکه علاوه بر عفو معیاری اعمال شده در زندان‌های استان اعطای ارفاقات و تسهیلات قانونی به زندانیان واجد شرایط نیز محور اصلی برنامه دیدار ز از زندان‌ها است ادامه داد: در این برنامه با جمع کثیری از زندانیان دیدار شد و ضمن استماع درخواست‌های آنان، پیگیری لازم انجام شد که در نتیجه آن تعداد قابل توجهی از زندانیان از تسهیلات و ارفاقات قضایی برخوردار شدند.

رئیس کل دادگستری فارس این تسهیلات را شامل قبول آزادی مشروط، موافقت با برخورداری از عفو، مرخصی، تخفیف مجازات، اعزام به اشتغال به‌کار، موافقت با نظام نیمه آزادی و تسهیلات مصرح در قانون برشمرد و افزود: در برنامه ریزی اخیر تمرکز بر این امر است که علاوه بر زندانیان جرائم غیرعمد و مالی، مجرمان دارای جرم غیر مهم و خُرد که واجد شرایط باشند از تسهیلات استفاده کنند.رئیس کل دادگستری استان فارس تصریح کرد: با عنایت به اینکه اعضای کمیسیون عفو نیز در این برنامه حضور دارند، پیگیری برخورداری افراد واجد شرایط از عفو با شتاب بیشتری دنبال می‌شود.

حجت الاسلام رجایی نسب در ادامه ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته درحوزه زندان با اشاره به اقدامات مسئولان و مددکاران زندان و احاطه کامل به پرونده مددجویان گفت: زندانبانی و تلاش در جهت اصلاح و باز اجتماعی کردن زندانیان نیازمند مدیریت، برنامه ریزی دقیق و تلاش شبانه روزی است که در این شاخص‌ها در زندان‌های استان فارس به بهترین شکل اجرای شده است.

رئیس شورای قضائی استان فارس تصریح کرد: قضاتی که در راستای تحقق سیاستها و برنامه های کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری از قبیل زندان زدائی از روند رسیدگی به جرایم، استفاده از ارفاقات قضائی و تاسیسات حقوقی، زندان مجازی و ...برای افراد واجد شرایط پیشتاز و پیشگام باشند ، در نشستهای فصلی دستگاه قضائی استان معرفی و مورد تشویق و تقدیر قرار می گیرند.