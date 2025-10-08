۱۳۰ زمین چمن روستایی در استان مرکزی بهره برداری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی شامگاه چهارشنبه در آیین افتتاحیه سومین المپیاد ورزشی جام «پرچم» در بیت تاریخی حضرت امام خمینی(ره) اظهار کرد: این پروژه‌ها با همکاری دهیاری‌ها و منابع ملی و استانی به سرانجام و به‌طور ویژه در شهرستان‌های دورافتاده و کمتر توسعه‌یافته به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این اقدام به تأسیس بیش از ۶۰ زمین چمن در دوران گذشته و ۱۶ زمین در هفته دولت امسال، نمونه‌ای از توجه ویژه به مناطق روستایی و دورافتاده است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: در گذشته، این روستاها از کمبود امکانات ورزشی رنج می‌بردند اما اکنون ، پس از همکاری با وزارت ورزش و جوانان، حدود ۱۳۰ زمین چمن در سطح استان ایجاد شده است.

استاندار مرکزی تأکید کرد: این پروژه‌ها نه تنها به توسعه ورزش در روستاها کمک می‌کند، بلکه با ایجاد فضاهای سالم برای فعالیت‌های ورزشی، می‌تواند به‌طور چشمگیری بر وضعیت سلامت جسمانی و روحی ساکنان این مناطق تأثیر بگذارد.

وی با اشاره به لزوم همکاری بیشتر میان مسئولان محلی و دستگاه‌های اجرایی افزود: هدف ما ادامه دادن این روند و افزایش تعداد پروژه‌های ورزشی در سال‌های آینده است تا همه روستاها از مزایای زیرساخت‌های ورزشی بهره‌مند شوند.

توسعه ورزش قهرمانی و همگانی زمینه‌ساز شکوفایی استعدادها در استان مرکزی است

استاندار مرکزی گفت: ورزش قهرمانی نه‌تنها در تقابل با ورزش همگانی نیست، بلکه زمینه‌ساز رشد و انگیزه در میان جوانان و شکوفایی استعدادهای ورزشی در استان است.

وی افزود: استان مرکزی با برخورداری از یک تیم لیگ برتری فوتبال و سه تیم لیگ برتری فوتسال (دو تیم در ساوه و یک تیم در اراک) جایگاه فعالی در عرصه ورزش حرفه‌ای کشور دارد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: همچنین مجموعه فرهنگی و ورزشی پالایشگاه شازند به‌تازگی افتتاح و حمایت از یکی از تیم‌های لیگ برتر را بر عهده گرفته است.

وی ادامه داد: شهرداری‌های استان مرکزی مسئولیت احداث و نگهداری حداقل یک تا دو زمین چمن در هر شهر را بر عهده دارند و امروز نوجوانانی که پیش‌تر در زمین‌های خاکی بازی می‌کردند، در زمین‌های چمن فعالیت می‌کنند که این امر موجب افزایش انگیزه و نشاط آنان شده است.

زندیه‌وکیلی تأکید کرد: ایجاد زیرساخت بدون برنامه‌ و محتوای ورزشی نتیجه‌بخش نیست؛ ازاین‌رو جشنواره‌ها و مسابقات هدفمند در این زمین‌ها برگزار می‌شود تا استعدادهای ورزشی شناسایی و پرورش یابند.

استاندار مرکزی افزود: با استمرار این برنامه‌ها، شاهد پرورش ورزشکاران ملی و حتی لژیونرهایی از روستاهای استان باشیم که می‌توانند علاوه بر افتخارآفرینی، دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی نیز برای منطقه خود داشته باشند.

استان مرکزی با تولید ۲۳۱ مگاوات برق خورشیدی، رتبه نخست کشور را کسب کرد

استاندار مرکزی گفت: با اجرای برنامه‌های جهادی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، استان مرکزی امروز با تولید ۲۳۱ مگاوات برق خورشیدی، رتبه نخست کشور در این حوزه را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: صبح امروز نیز در شهرستان زرندیه، نیروگاه خورشیدی جدیدی با ظرفیت ۱۶ مگاوات افتتاح شد که فاصله‌ای حدود دو ساعت و نیم از محل این مراسم دارد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: در سال گذشته، در روز ۱۲ بهمن و هم‌زمان با سالروز ورود تاریخی امام خمینی(ره)، میثاق‌نامه‌ای با مدیران استان برای توسعه انرژی‌های خورشیدی امضا کردیم تا فراتر از وظیفه، به‌صورت جهادی در این مسیر گام برداریم.

وی ادامه داد: در آن زمان تنها ۶ مگاوات برق خورشیدی در استان تولید می‌شد، اما با اجرای این میثاق، امروز ظرفیت تولید به ۲۳۱ مگاوات رسیده و استان مرکزی رتبه نخست کشور را در تولید برق خورشیدی به خود اختصاص داده است.

زندیه وکیلی تاکید کرد: اکنون یک‌چهارم کل برق خورشیدی تحویلی به شبکه کشور، توسط استان مرکزی تولید می‌شود.

وی افزود: تاکنون مجوز احداث پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان صادر شده و زمین‌های مربوط در کمتر از یک هفته واگذار شده است؛ تمامی پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بدون استفاده از منابع دولتی اجرا می‌شوند.

تعویض ۱۸۰ هزار چراغ پرمصرف استان مرکزی، صرفه‌جویی قابل توجه برق را به همراه دارد

استاندار مرکزی گفت: در کنار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تعویض ۱۸۰ هزار چراغ پرمصرف معابر عمومی استان با چراغ‌های کم‌مصرف و پربازده آغاز شد که این طرح نیز از شهر خمین به عنوان زادگاه امام راحل کلید خورده است.

وی تصریح کرد: توسعه متوازن در حوزه‌های ورزشی و انرژی‌های نو، نشان از اراده و همت جمعی مدیران استان برای پیشرفت همه‌جانبه و تحقق شعار «استان پیشرو در عمل» دارد.

زندیه وکیلی افزود: تعویض چراغ‌های پرمصرف معابر استان مرکزی در مسیر صرفه‌جویی برق با جدیت ادامه دارد و تاکنون بیش از ۱۲ هزار چراغ در شهرستان خمین تعویض شده است و با اجرای کامل این طرح در استان و تعویض ۱۸۰ هزار چراغ، صرفه‌جویی برق معادل مصرف یک شهر کامل استان به دست خواهد آمد.

وی گفت: هزینه این پروژه‌ها از محل صرفه‌جویی برق تأمین می‌شود و با حمایت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و بدون اتکا به منابع دولتی اجرا شده است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: شهرستان خمین در جریان ایام جنگ، ۱۲ روز مقاومت جانانه انجام داد و در این مدت ۳۵ شهید والامقام را تقدیم میهن اسلامی کرده است که ایثار و فداکاری آنان الگویی ارزشمند برای نسل‌های امروز و آینده استان محسوب می‌شود.

وی افزود: اجرای این مجموعه اقدامات و توسعه زیرساخت‌ها در استان، مرهون ایثار و فداکاری شهدای عزیز است و نشانگر همت، تلاش و همکاری مردم و مدیران استان می‌باشد.