المپیاد «پرچم» ترکیبی از رقابت، فرهنگ و هویت ایرانی است

خمین- مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: المپیاد ورزشی «پرچم» تنها عرصه رقابت نیست، بلکه جلوه‌ای از پیوند ورزش با فرهنگ، هویت ایرانی و روحیه همبستگی ملی در میان جوانان کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی شامگاه چهارشنبه در آیین افتتاحیه المپیاد ورزشی جام پرچم در بیت تاریخی حضرت امام خمینی(ره) اظهار کرد: «پرچم» صرفاً یک نماد رسمی نیست بلکه جلوه‌ای از ایمان، هویت و فداکاری ملت ایران به شمار می‌رود.

وی افزود: رنگ‌های پرچم جمهوری اسلامی ایران هر یک تجلی بخشی از عظمت، باور و استواری این ملت است، رنگ سبز پرچم نماد ایمان و امید، سفید نشان صلح و پاکی و سرخ یادآور ایثار شهیدانی است که برای سربلندی و استقلال ایران جانفشانی کردند.

مرادی تصریح کرد:این المپیاد تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه رویدادی فرهنگی، اجتماعی و ملی است که با هدف ترویج ورزش، افزایش نشاط اجتماعی، کاهش کم‌تحرکی و شناسایی استعدادهای برتر در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: المپیاد «پرچم» بهانه‌ای است برای گردهمایی جوانان مومن، باانرژی و ورزشکار ایران‌زمین تا در کنار رقابت سالم، وفاداری به میهن، احترام به ارزش‌های انقلاب اسلامی و روحیه همبستگی ملی را تقویت کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی تاکید کرد: برگزاری آیین المپیاد در خمین یادآور آن است که ریشه‌های ایمان، خودباوری و هویت ملی ملت ایران از همین خاک برخاسته است؛ از شهری که خاستگاه اندیشه‌ای شد که مسیر تاریخ ایران را تغییر داد.

مرادی افزود: امید است پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره به دست جوانان مؤمن و پرتوان این مرز و بوم برافراشته بماند و نام ایران در عرصه‌های ورزشی و فرهنگی بدرخشد.

