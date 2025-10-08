المپیاد «پرچم» ترکیبی از رقابت، فرهنگ و هویت ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی شامگاه چهارشنبه در آیین افتتاحیه المپیاد ورزشی جام پرچم در بیت تاریخی حضرت امام خمینی(ره) اظهار کرد: «پرچم» صرفاً یک نماد رسمی نیست بلکه جلوه‌ای از ایمان، هویت و فداکاری ملت ایران به شمار می‌رود.

وی افزود: رنگ‌های پرچم جمهوری اسلامی ایران هر یک تجلی بخشی از عظمت، باور و استواری این ملت است، رنگ سبز پرچم نماد ایمان و امید، سفید نشان صلح و پاکی و سرخ یادآور ایثار شهیدانی است که برای سربلندی و استقلال ایران جانفشانی کردند.

مرادی تصریح کرد:این المپیاد تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه رویدادی فرهنگی، اجتماعی و ملی است که با هدف ترویج ورزش، افزایش نشاط اجتماعی، کاهش کم‌تحرکی و شناسایی استعدادهای برتر در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: المپیاد «پرچم» بهانه‌ای است برای گردهمایی جوانان مومن، باانرژی و ورزشکار ایران‌زمین تا در کنار رقابت سالم، وفاداری به میهن، احترام به ارزش‌های انقلاب اسلامی و روحیه همبستگی ملی را تقویت کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی تاکید کرد: برگزاری آیین المپیاد در خمین یادآور آن است که ریشه‌های ایمان، خودباوری و هویت ملی ملت ایران از همین خاک برخاسته است؛ از شهری که خاستگاه اندیشه‌ای شد که مسیر تاریخ ایران را تغییر داد.

مرادی افزود: امید است پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره به دست جوانان مؤمن و پرتوان این مرز و بوم برافراشته بماند و نام ایران در عرصه‌های ورزشی و فرهنگی بدرخشد.