به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی خمینی شامگاه چهارشنبه در آیین افتتاحیه سومین المپیاد ورزشی جام «پرچم» در بیت تاریخی حضرت امام خمینی(ره) اظهار کرد: ورزش همگانی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده است و توسعه فعالیت‌های ورزشی در روستاها و شهرهای کوچک، اقدامی ارزشمند و آینده‌ساز است.

وی افزود: موفقیت‌های قهرمانی کشور در عرصه جهانی صرفاً نتیجه استعدادهای درخشان نیست بلکه پشت این موفقیت‌ها تلاش شبانه‌روزی مدیران و برنامه‌ریزی گسترده کشور نهفته است.

حجت‌الاسلام خمینی تصریح کرد: برگزاری المپیاد ورزشی تضمین‌کننده دسترسی نوجوانان و کودکان سراسر کشور، حتی در مناطق دورافتاده، به فرصت‌های پیشرفت است که سال آینده، پیش‌بینی شده که ۱۰۰ هزار نفر در رشته‌های مختلف ورزشی در این المپیاد شرکت کنند.

وی در ادامه با اشاره به نامگذاری برنامه تحت عنوان «پرچم» گفت: پرچم، نماد هویت ملی و حامل بار معنایی و ارزش‌های دینی است و این برنامه نه تنها ورزش، بلکه ارزش‌های فرهنگی و شعائر الهی را نیز منتقل می‌کند.

یادگار امام خمینی(ره) با تأکید بر اهمیت توان مدیریتی در برگزاری این برنامه افزود: جمع‌آوری و هماهنگی حضور ۱۰۰ هزار نفر در مسابقات مختلف، اقدامی بزرگ است که نباید کوچک شمرده شود ضمن اینکه این برنامه نشان‌دهنده ظرفیت بالای کشور در مدیریت و ترویج ورزش همگانی است.

وی تاکید کرد: ورزش همگانی و قهرمانی هر دو سرمایه‌های ارزشمند ملی‌اند و آغاز این برنامه در خمین با محوریت بیت امام، جلوه‌ای از توجه به فرهنگ و تاریخ کشور است.

المپیادهای ورزشی فرصتی برای تلفیق ایرانیت و اسلامیت در نسل جوان

استاد حوزه و دانشگاه و یادگار امام خمینی(ره) گفت: این المپیاد ورزشی بزرگ، فرصتی است تا جوانان ما هم‌زمان به ارزش‌های فرهنگی، دینی و ملی خود توجه کنند و با ورزش، ایرانیت و اسلامیت را در نسل جدید ترویج دهیم.

وی افزود: نمادهای ملی و دینی ما، از جمله پرچم مقدس جمهوری اسلامی و تیم‌های ملی، بازتابی از عظمت تاریخی و فرهنگی ملت ایران هستند و ورزشکاران ما با احترام و وفاداری به این نمادها، این عظمت را به جهانیان نشان می‌دهند.

سید علی خمینی با اشاره به نقش ورزش در تقویت جسم و روح جوانان تصریح کرد: ورزش تنها به قوی شدن جسم محدود نمی‌شود، بلکه روح انسان نیز نیازمند ورزش است.

وی ادامه داد: همان‌گونه که تمرینات بدنی مستمر قدرت ماهیچه‌ها را افزایش می‌دهد، ورزش روح نیز موجب تقویت اخلاق، استقامت و توانایی مقابله با سختی‌ها در زندگی می‌شود.

سید علی خمینی تاکید کرد: انسان‌هایی که روح و اخلاق خود را تقویت کنند، در بزنگاه‌های زندگی قادر به تصمیم‌گیری درست و ایستادگی هستند، همان‌گونه که حر در روز عاشورا نمونه بارزی از جوانمردی و استقامت شد.

یادگار امام خمینی (ره) با اشاره به اهمیت تربیت همزمان جسم و روح در نسل جوان افزود: امیدوارم این المپیاد فرصتی باشد تا نوجوانان و جوانان، بهترین توانمندی‌های جسمی و اخلاقی خود را نشان دهند و با تمرین مستمر، در مسیر تعالی شخصیتی و ملی حرکت کنند.

اقدامات ورزشی باید با برنامه‌های فرهنگی و تربیتی همراه باشد

استاد حوزه و دانشگاه و یادگار امام خمینی(ره) با تأکید بر پیوند میان ورزش و فرهنگ گفت: توسعه ورزش بدون توجه به تربیت و ارزش‌های فرهنگی، به هدف اصلی خود نخواهد رسید.

وی افزود: صد هزار ورزشکار در این المپیاد حضور دارند و اگر خانواده‌های این ورزشکاران را هم در نظر بگیریم، میلیون‌ها نفر به نوعی درگیر این برنامه فرهنگی و ورزشی هستند.

سید علی خمینی تصریح کرد: ضروری است که اقدامات ورزشی با برنامه‌های فرهنگی و تربیتی همراه باشد تا ورزش جسم و ورزش روح هر دو در نسل جوان تقویت شود.

وی ادامه داد: هدف ما این است که جوانان این سرزمین در ساحت جسم و روح ورزشکار باشند و بتوانند با تمرین و ریاضت مستمر، استقامت، اخلاق و توانایی مقابله با چالش‌های زندگی را در خود پرورش دهند.

سید علی خمینی تاکید کرد: امید است این المپیاد فرصتی باشد تا نوجوانان بهترین توانمندی‌های جسمی و اخلاقی خود را به نمایش بگذارند و این مسیر تنها با همکاری جمعی و اهتمام به تربیت کامل نسل جوان میسر خواهد شد.