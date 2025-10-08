  1. استانها
وحدت کلمه بزرگ‌ترین رمز پیروزی ملت ایران در برابر استکبار است

خمین- رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: وحدت کلمه بزرگ‌ترین رمز پیروزی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است و تجربه انقلاب نشان داد هر جا ملت ایران متحد بوده، دشمنان ناکام مانده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیات شامگاه چهارشنبه در آیین افتتاحیه المپیاد ورزشی جام پرچم در بیت تاریخی حضرت امام خمینی(ره) اظهار کرد: در ۱۵ تیر ۱۳۵۹، شورای انقلاب اسلامی پرچم جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد؛ سبز مظهر اسلام، سفید نشانه صلح و سرخ نماد ایثار و پایداری ملت است.

وی افزود: این پرچم مزین به ۲۲ «الله» و شعار توحیدی «لا اله الا الله» است که نشان از استقلال، عزت و سربلندی ملت ایران دارد.

بیات تصریح کرد: در حالی که سقوط هر پرچمی در جهان نشانگر ضعف و ذلت ملت‌هاست، پرچم جمهوری اسلامی ایران نماد اقتدار، ایمان و اعتقاد راسخ به ارزش‌های الهی است و در بطن آن نظم، پیشینه تاریخی و روحیه پیروزی نهفته است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس، ملت ایران با توسل به ائمه اطهار(ع) و ایمان به اسم جلاله «الله»، توانست مشت محکمی بر دهان شرق و غرب بکوبد و ثابت کند که ایستادگی در مسیر حق، همواره پیروزی‌آفرین است.

بیات تاکید کرد: پرچم جمهوری اسلامی ایران فراتر از یک نماد ملی است و عهدی میان ملت با گذشته و آینده برقرار می‌کند و پاسداشت خون شهیدان و تبعیت از آرمان‌های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری را نمایان می‌سازد.

رئیس مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: «ما می‌توانیم» نشان امید به آینده است و رمز پیروزی بر دشمنان، وحدت و همدلی مردم است.

وی تصریح: همان‌گونه که حضرت امام خمینی(ره) بارها تأکید می‌کردند اگر کشورهای اسلامی وحدت کلمه داشتند، امروز شاهد جنایات رژیم صهیونیستی نبودیم.

بیات افزود: اگر کشورهای اسلامی متحد بودند، رژیم صهیونیستی هرگز دوام نمی‌آورد. امروز هم ایمان و همبستگی ملت ایران سد محکمی در برابر استکبار جهانی است و آمریکا و اسرائیل قادر به اقدام علیه آن نیستند.

وی تاکید کرد: پرچم مقدس جمهوری اسلامی یادآور مسئولیت سنگین ما در تبیین ارزش‌ها برای نسل آینده است و این نسل باید بداند که سربازان واقعی امام و انقلاب در گهواره‌ها تربیت می‌شوند.

