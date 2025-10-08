به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیات شامگاه چهارشنبه در آیین افتتاحیه المپیاد ورزشی جام پرچم در بیت تاریخی حضرت امام خمینی(ره) اظهار کرد: در ۱۵ تیر ۱۳۵۹، شورای انقلاب اسلامی پرچم جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد؛ سبز مظهر اسلام، سفید نشانه صلح و سرخ نماد ایثار و پایداری ملت است.

وی افزود: این پرچم مزین به ۲۲ «الله» و شعار توحیدی «لا اله الا الله» است که نشان از استقلال، عزت و سربلندی ملت ایران دارد.

بیات تصریح کرد: در حالی که سقوط هر پرچمی در جهان نشانگر ضعف و ذلت ملت‌هاست، پرچم جمهوری اسلامی ایران نماد اقتدار، ایمان و اعتقاد راسخ به ارزش‌های الهی است و در بطن آن نظم، پیشینه تاریخی و روحیه پیروزی نهفته است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس، ملت ایران با توسل به ائمه اطهار(ع) و ایمان به اسم جلاله «الله»، توانست مشت محکمی بر دهان شرق و غرب بکوبد و ثابت کند که ایستادگی در مسیر حق، همواره پیروزی‌آفرین است.

بیات تاکید کرد: پرچم جمهوری اسلامی ایران فراتر از یک نماد ملی است و عهدی میان ملت با گذشته و آینده برقرار می‌کند و پاسداشت خون شهیدان و تبعیت از آرمان‌های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری را نمایان می‌سازد.

رئیس مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: «ما می‌توانیم» نشان امید به آینده است و رمز پیروزی بر دشمنان، وحدت و همدلی مردم است.

وی تصریح: همان‌گونه که حضرت امام خمینی(ره) بارها تأکید می‌کردند اگر کشورهای اسلامی وحدت کلمه داشتند، امروز شاهد جنایات رژیم صهیونیستی نبودیم.

بیات افزود: اگر کشورهای اسلامی متحد بودند، رژیم صهیونیستی هرگز دوام نمی‌آورد. امروز هم ایمان و همبستگی ملت ایران سد محکمی در برابر استکبار جهانی است و آمریکا و اسرائیل قادر به اقدام علیه آن نیستند.

وی تاکید کرد: پرچم مقدس جمهوری اسلامی یادآور مسئولیت سنگین ما در تبیین ارزش‌ها برای نسل آینده است و این نسل باید بداند که سربازان واقعی امام و انقلاب در گهواره‌ها تربیت می‌شوند.