چهارمین دوره المپیاد «پرچم» با مشارکت ۵۰۰ هزار نفر برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین حسنخانی شامگاه چهارشنبه در آیین افتتاحیه سومین المپیاد ورزشی جام «پرچم» در بیت تاریخی حضرت امام خمینی(ره) اظهار کرد: این رویداد نه تنها فرصتی برای توسعه ورزش همگانی در مناطق روستایی و عشایری است، بلکه نقشی مهم در تقویت روحیه ملی، انسجام اجتماعی و احترام به هویت و نمادهای ملی کشور دارد.

وی با اشاره به سومین دوره المپیاد «پرچم» که با حضور ۱۰۰ هزار شرکت‌کننده در زادگاه امام خمینی (ره) افزود: المپیاد «پرچم» با مشارکت گسترده دانش‌آموزان و ورزشکاران دختر و پسر، به نمادی از هویت ملی و ارزش‌های فرهنگی تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام حسنخانی تصریح کرد: ورزشکاران روستایی و عشایری با رعایت ارزش‌های اخلاقی و دینی، همواره پیش‌قراول دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده‌اند و این رویداد فرصتی است تا استعدادها و ظرفیت‌های آنان به شکل گسترده‌تر شکوفا شود.

وی افزود: با توجه به اینکه روستاها بیش از ۲۰ درصد جمعیت کشور و ۲۷ درصد تولید خالص ملی را در اختیار دارند، المپیاد «پرچم» می‌تواند بستری مؤثر برای توسعه ورزش همگانی و ارتقای کیفیت زندگی در این مناطق باشد.

استعدادهای درخشان روستایی باید شناسایی و پرورش یابند

معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان گفت: با شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان در روستاها و مناطق عشایری، می‌توان ظرفیت‌های بالقوه ورزش کشور را بالفعل کرد و زمینه رشد ملی‌پوشان آینده را فراهم نمود.

وی افزود: امروز بسیاری از قهرمانان ملی و پرآوازه ما با افتخار خود را روستایی معرفی می‌کنند و همین امر نشان می‌دهد که المپیاد «پرچم» نقشی اساسی در تقویت هویت ملی و فرهنگی ورزشکاران دارد.

حجت‌الاسلام حسنخانی تصریح کرد: امید است با حمایت مستمر مسئولان و ایجاد امکانات ورزشی مناسب، استعدادهای بالقوه در سراسر کشور شکوفا شوند.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور با تأکید بر توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات ورزشی در روستاها، زمینه تحقق اهداف توسعه ورزش همگانی را فراهم می‌کند.

معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد:امید است مسیر توسعه ورزش همگانی و روستایی کشور به بهترین نحو ادامه یابد.