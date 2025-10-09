ای‌ بی‌ سی: درباره خلع سلاح حماس و حاکمیت آینده غزه توافقی نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه «ای‌ بی‌ سی» امروز پنجشنبه در گزارشی به نقل از مقام‌ های آگاه اعلام کرد که دست کم ۲ بخش کلیدی از توافق توقف جنگ در غزه هنوز مورد موافقت طرفین قرار گرفته است؛ اینکه نظامیان اشغالگر صهیونیست نیروهای خود را به «خط توافق‌ شده» عقب‌ بکشند تا بستر لازم برای آزادی اسیران آماده شود، و دوم اینکه همه اسیران ظرف ۷۲ ساعت آزاد خواهند شد.

شبکه «ای‌ بی‌ سی» به نقل از مقام‌ های آگاه در این خصوص اضافه کرد: اما وضعیت سایر نکات این طرح مانند الزام حماس به خلع سلاح و واگذاری حکومت غزه به یک نهاد موقت انتقالی به مدیریت خارجی و نیز الزام اسرائیل به خروج کامل ارتش خود از نوار غزه هنوز مشخص نیست و قرار است در مراحل بعدی مذاکرات درباره آن گفتگو شود.