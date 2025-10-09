جنبش جهاد اسلامی: آتش بس غزه با دلاوری رزمندگان مقاومت محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای در واکنش به توافق آتش بس به دست آمده در غزه تصریح کرد که آنچه از توافق بر سر آتش‌بس و تبادل اسرا با دشمن صهیونیستی حاصل شد، هدیه‌ای از سوی کسی نبود.

این بیانیه می افزاید: با وجود اینکه تلاش‌های عربی و بین‌المللی را انکار نمی‌کنیم، اما بر حجم فداکاری‌های عظیم ملت فلسطین و شجاعت و دلاوری رزمندگانش در میدان تأکید می‌کنیم که با نیروهای دشمن مقابله کرده و شجاعتی بی‌سابقه در نبرد از خود نشان دادند؛ و اگر این نبود، مقاومت قادر به ایستادن به عنوان یک رقیب قدرتمند بر سر میز مذاکرات نبود.

جهاد اسلامی فلسطین تصریح کرد که ملت فلسطین در این لحظات تاریخی، شهدای بزرگ خود را فراموش نخواهد کرد که نقش مهمی در پایداری مقاومت و رسیدن به این مرحله مهم داشتند و توانستند دشمن را مجبور به توقف تجاوزات خود کنند.