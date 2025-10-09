به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، ایاد القراء نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی با توجه به نقشه راه اجرای مرحله اول توافق آتش بس در غزه، روزشمار اجرای این طرح را بر اساس زیر تشریح کرد:
پنجشنبه:
-اعلام رسمی توافق
-تصویب توافق در کابینه رژیم صهیونیستی در ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت محلی
-انتشار لیستهای اسرایی که تبادل می شوند و نقشه مرحله اول عقب نشینی نظامیان صهیونیست از غزه
جمعه:
-آغاز مرحله ثبت اعتراضات در دادگاه رژیم صهیونیستی
-آغاز عقب نشینی میدانی نظامیان صهیونیست از شب پنجشنبه بر اساس نقشه اعلام شده
شنبه:
-ادامه عقب نشینی نظامیان صهیونیست از مناطق مسکونی
-مقاومت فلسطین آمادگیهای لازم برای تبادل اسرای زنده اسرائیلی و تحویل جنازه نظامیان صهیونیست که امکان تبادل آنها وجود دارد را انجام میدهد.
یکشنبه:
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پیگیری روند اجرا و اعلام رسمی آتش بس در جنگ به منطقه سفر میکند.
دوشنبه:
-آغاز اجرای رسمی تبادل اسرا با نظارت مصر و قطر و ترکیه و آمریکا
-اشغالگران صهیونیست نیز اسرای فلسطینی توافق شده برای تبادل را آزاد میکنند و پیکر دهها شهید مقاومت از جمله پیکر عناصر یگانهای ویژه مقاومت را تحویل میدهند.
-بازگشایی کامل گذرگاهها و آغاز ورود ۴۰۰ کامیون کمکهای بشردوستانه به غزه در روز که طی روزهای آینده به 600 کامیون یا بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.
-آغاز مذاکرات برای مرحله دوم توافق و بحث در خصوص تکمیل عقب نشینی و تضمین آتش بس دائم در غزه.
نظر شما