به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، ایاد القراء نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی با توجه به نقشه راه اجرای مرحله اول توافق آتش بس در غزه، روزشمار اجرای این طرح را بر اساس زیر تشریح کرد:

پنجشنبه:

-اعلام رسمی توافق

-تصویب توافق در کابینه رژیم صهیونیستی در ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت محلی

-انتشار لیست‌های اسرایی که تبادل می شوند و نقشه مرحله اول عقب نشینی نظامیان صهیونیست از غزه

جمعه:

-آغاز مرحله ثبت اعتراضات در دادگاه رژیم صهیونیستی

-آغاز عقب نشینی میدانی نظامیان صهیونیست از شب پنج‌شنبه بر اساس نقشه اعلام شده

شنبه:

-ادامه عقب نشینی نظامیان صهیونیست از مناطق مسکونی

-مقاومت فلسطین آمادگی‌های لازم برای تبادل اسرای زنده اسرائیلی و تحویل جنازه نظامیان صهیونیست که امکان تبادل آن‌ها وجود دارد را انجام می‌دهد.

یکشنبه:

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پیگیری روند اجرا و اعلام رسمی آتش بس در جنگ به منطقه سفر می‌کند.

دوشنبه:

-آغاز اجرای رسمی تبادل اسرا با نظارت مصر و قطر و ترکیه و آمریکا

-اشغالگران صهیونیست نیز اسرای فلسطینی توافق شده برای تبادل را آزاد می‌کنند و پیکر ده‌ها شهید مقاومت از جمله پیکر عناصر یگان‌های ویژه مقاومت را تحویل می‌دهند.

-بازگشایی کامل گذرگاه‌ها و آغاز ورود ۴۰۰ کامیون کمک‌های بشردوستانه به غزه در روز که طی روزهای آینده به 600 کامیون یا بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.

-آغاز مذاکرات برای مرحله دوم توافق و بحث در خصوص تکمیل عقب نشینی و تضمین آتش بس دائم در غزه.