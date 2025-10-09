  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵

طرح سبا پلی میان آموزش، خانواده و آینده انرژی است

مدیرعامل توانیر گفت: طرح ملی سبا به‌عنوان گامی بنیادین در نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی خانواده است و استمرار در اجرای آن رمز موفقیت ما در نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی‌مشهدی در برنامه فرهنگی طرح ملی سبا (سفیران بهینه‌سازی انرژی) که هم‌زمان با روز جهانی کودک و با حضور وزیر نیرو در باغ کتاب تهران برگزار شد، با اشاره به اهمیت آموزش نسل‌های جدید در مدیریت مصرف انرژی گفت: یکی از برنامه‌هایی که به شرکت توانیر تکلیف شد، اجرای طرحی با محوریت خانواده، بانوان و کودکان در قالب طرح ملی سبا بود. این طرح با بهره‌گیری از هنر، خلاقیت، فعالیت‌های تفریحی و آموزشی، نسل کودک و نوجوان را با مفهوم انرژی و مصرف بهینه آشنا می‌کند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرکل روابط عمومی توانیر و دست‌اندرکاران اجرای طرح سبا افزود: این طرح از حدود چهار ماه و نیم پیش آغاز شد و تاکنون اقدامات مؤثری در جهت طراحی و پیاده‌سازی آن انجام گرفته است.

رجبی‌مشهدی تأکید کرد: آنچه در دوران کودکی آموخته می‌شود، تا پایان عمر در ذهن انسان ماندگار است. بنابراین طرح سبا اقدامی پایه‌ای و اثرگذار برای آینده صنعت برق کشور به‌شمار می‌آید. مهم‌تر از آغاز این طرح، استمرار آن است که با حمایت وزیر محترم نیرو و تلاش همکاران، ان‌شاءالله تداوم خواهد یافت.

وی با اشاره به مأموریت فرهنگی این طرح گفت: در قالب طرح سبا، دانش‌آموزان به‌عنوان سفیران بهینه‌سازی انرژی آموزش می‌بینند و فرهنگ مصرف درست انرژی را به خانواده‌ها منتقل خواهند کرد. این اقدام، گامی در مسیر سربلندی ایران و تحقق هدف ملی مصرف بهینه انرژی است.

مدیرعامل توانیر در پایان خاطرنشان کرد: نام سبا از حروف نخست جمله‌ی سفیران بهینه‌سازی انرژی گرفته شده و هدف آن، جلب مشارکت خانواده‌ها، بانوان و کودکان در مسیر فرهنگ‌سازی مصرف درست انرژی است؛ دغدغه‌ای که همواره مورد تأکید وزیر نیرو بوده است.

رجبی‌مشهدی همچنین در پایان اضافه کرد: استمرار در اجرای طرح و تسری آن به تمام کشور، هدف و رمز موفقیت ما در نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی است که می‌تواند نقش مؤثری در آینده انرژی کشور ایفا کند.

کد خبر 6616740
فاطمه صفری دهکردی

