طرح سبا پلی میان آموزش، خانواده و آینده انرژی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی‌مشهدی در برنامه فرهنگی طرح ملی سبا (سفیران بهینه‌سازی انرژی) که هم‌زمان با روز جهانی کودک و با حضور وزیر نیرو در باغ کتاب تهران برگزار شد، با اشاره به اهمیت آموزش نسل‌های جدید در مدیریت مصرف انرژی گفت: یکی از برنامه‌هایی که به شرکت توانیر تکلیف شد، اجرای طرحی با محوریت خانواده، بانوان و کودکان در قالب طرح ملی سبا بود. این طرح با بهره‌گیری از هنر، خلاقیت، فعالیت‌های تفریحی و آموزشی، نسل کودک و نوجوان را با مفهوم انرژی و مصرف بهینه آشنا می‌کند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرکل روابط عمومی توانیر و دست‌اندرکاران اجرای طرح سبا افزود: این طرح از حدود چهار ماه و نیم پیش آغاز شد و تاکنون اقدامات مؤثری در جهت طراحی و پیاده‌سازی آن انجام گرفته است.

رجبی‌مشهدی تأکید کرد: آنچه در دوران کودکی آموخته می‌شود، تا پایان عمر در ذهن انسان ماندگار است. بنابراین طرح سبا اقدامی پایه‌ای و اثرگذار برای آینده صنعت برق کشور به‌شمار می‌آید. مهم‌تر از آغاز این طرح، استمرار آن است که با حمایت وزیر محترم نیرو و تلاش همکاران، ان‌شاءالله تداوم خواهد یافت.

وی با اشاره به مأموریت فرهنگی این طرح گفت: در قالب طرح سبا، دانش‌آموزان به‌عنوان سفیران بهینه‌سازی انرژی آموزش می‌بینند و فرهنگ مصرف درست انرژی را به خانواده‌ها منتقل خواهند کرد. این اقدام، گامی در مسیر سربلندی ایران و تحقق هدف ملی مصرف بهینه انرژی است.

مدیرعامل توانیر در پایان خاطرنشان کرد: نام سبا از حروف نخست جمله‌ی سفیران بهینه‌سازی انرژی گرفته شده و هدف آن، جلب مشارکت خانواده‌ها، بانوان و کودکان در مسیر فرهنگ‌سازی مصرف درست انرژی است؛ دغدغه‌ای که همواره مورد تأکید وزیر نیرو بوده است.

رجبی‌مشهدی همچنین در پایان اضافه کرد: استمرار در اجرای طرح و تسری آن به تمام کشور، هدف و رمز موفقیت ما در نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی است که می‌تواند نقش مؤثری در آینده انرژی کشور ایفا کند.