بررسی نقش بانوان ایران اسلامی در ایجاد نظم نوین جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «نقش بانوان ایران اسلامی در ایجاد نظم نوین جهانی» ظهر پنجشنبه با حضور مشاور و دستیار رئیس ستاد مرکزی راهیان نور حاج حسین یکتا، از چهره‌های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، در اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان گلستان برگزار شد.

در این نشست، جمعی از فعالان فرهنگی، بانوان جهادی، مربیان قرآنی و نخبگان اجتماعی استان حضور داشتند و درباره ظرفیت‌های زن مسلمان ایرانی در تمدن‌سازی نوین اسلامی به تبادل نظر پرداختند.

گفتنی است، این نشست بخشی از سلسله برنامه‌های «هم‌اندیشی، انسجام و ترسیم آرایش جدید جبهه فرهنگی انقلاب» است که با حضور چهره‌های برجسته‌ای چون حجت‌الاسلام والمسلمین قمی، سید احمد عبودتیان، منصور امینی و حاج حسین یکتا در استان گلستان برگزار می‌شود.