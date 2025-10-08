به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو ، عباس علی‌آبادی، در مراسم « رویداد ملی سبا» گفت: تلاش می‌کنیم تا همزمان با اقدامات فنی در توسعه شبکه و فراهم کردن بستر برای مصرف کمتر آب و برق از لحاظ فرهنگی نیز شرایط مصرف بهینه را مهیا کنیم.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای برنامه سفیران بهینه سازی انرژی ترویج خوش مصرفی و مصرف درست است، افزود: برای توسعه نیازمند انرژی هستیم و زمانی که انرژی به شکل درست مصرف شود تبدیل به موتور توسعه خواهد شد، در غیر این صورت تلف کردن انرژی خواهد بود.

وزیر نیرو درخصوص وضعیت منابع آبی کشور نیز گفت: ممکن است که تغییرات عمیق اقلیمی نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان زندگی را برای بشر سخت کند. با وجود اینکه در این رابطه اقدامات فنی لازم را انجام خواهیم داد اما نیاز است تا خودمان را با تغییر اقلیم و کم‌آبی و شرایط طبیعت تطبیق دهیم و بپذیریم که در یک کشور خشک و نه در یک کشور پرآب زندگی می‌کنیم.

وی با اشاره به پیش‌بینی پاییز دشوار در سال جاری گفت: پس از 5 سال خشکسالی پی‌درپی این مسئله شرایط را برای ما بسیار سخت‌تر خواهد کرد اما به مصرف خوب مردم امیدوار هستیم و تلاش می کنیم در سایه همکاری مردم و بهینه سازی مصرف شرایط را مدیریت کنیم.