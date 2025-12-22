میرزایی: آموزش نسل آینده کلید موفقیت در مدیریت مصرف انرژی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی میرزایی ظهر دوشنبه در آئین امضای تفاهمنامه اجرای طرح ملی «سفیران بهینهسازی انرژی» (سبا) در استان مرکزی اظهار کرد: استان مرکزی مهد مفاخر و مدیران شایسته است و سرمایه انسانی موجود فرصت ارزشمندی برای توسعه پایدار انرژی بهینه در استان محسوب میشود.
وی افزود: استان مرکزی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، دارای رتبه نخست کشور در نصب پنلهای خورشیدی است که نمونهای از توانمندی استان در مدیریت انرژی محسوب میشود.
میرزایی تصریح کرد: با اراده قوی، هماهنگی بین دستگاهها و اتخاذ تصمیمهای عملیاتی، استان قادر است در زمینه کاهش مصرف انرژی به جایگاه پیشرو دست یابد.
وی ادامه داد: تشکیل کمیتهای تحت عنوان «کمیته مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی» در مدارس، میتواند عملکرد و گزارشهای مصرف را رصد کرده و همکاری انجمنهای اولیا و مربیان را به بهترین شکل مدیریت کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی تاکید کرد: آموزشوپرورش مسئولیت بزرگی در تربیت مدیران انقلابی و متعهد بر عهده دارد و موفقیت در مدیریت مصرف انرژی بدون مشارکت نسل آینده امکانپذیر نیست.
وی افزود: مدیران مدارس موظفند نسبت به مصرف انرژی پاسخگو باشند و افزایش غیرمتعارف بدون ارائه برنامه اصلاحی پذیرفتنی نیست.
میرزایی گفت: استانداری مرکزی از برنامهها و اقدامات عملی در حوزه مدیریت مصرف انرژی حمایت کرده و اجرای آن با همکاری دستگاههای مربوط با جدیت ادامه خواهد یافت.
گفتنی است؛ بر اساس این تفاهمنامه، دانشآموزان بهعنوان «سفیران سبا» آموزش میبینند و مفاهیم مدیریت مصرف انرژی در مدارس استان نهادینه خواهد شد.
